El pleito entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, no parece tener fin, pues entre más pasa el tiempo, más se desatan los dimes y diretes, como sucedió luego de la entrevista exclusiva que ofreció Christian Estrada, al programa "Un Nuevo Día", de Telemundo, en la que reveló que Frida supuestamente estuvo embarazada de él, lo que provocó que la joven enfureciera por lo que dijo el modelo.

Como era de esperarse, las fuertes declaraciones no fueron del agrado de Frida Sofía, por lo que de inmediato se hizo presente en las redes sociales y a través de su cuenta oficial de Instagram, reaccionó ante la polémica entrevista que concedió su expareja sentimental.

"Habla con hechos o cállate. A veces el no confiar es tu mejor testigo. Ojalá y desmientas todo. Pero esto no se trata de ti trepador, tú solamente serás uno de los muchos. Suerte @bcire_mexico y @laguzmanmx traté de amarte, protegerte y quererte pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas. Me duele y me da pena, pero hasta aquí. Cobardes", escribió Frida en Instagram.

“Por ese pend*** no sufro, sufro al ver la pin*** traición", especificó la joven.

No suficiente con ese post, mediante una Instagram Stories, Frida Sofía, la única hija de la intérprete mexicana, se atrevió a retarla públicamente a contar toda la verdad o si no lo hará ella.

"Habla Alejandra Guzmán o lo hago yo", escribió la primogénita de la artista.

Y es Christian mencionó en dicha entre vista: “Frida puede seguir hablando de mí y decir que soy un trepador, decir que busco la fama... Frida Sofía es conocida como la hija de Alejandra Guzmán, o sea, ¿quién es Frida Sofía? Cómo voy a ser un trepador de alguien que no sea tan grande, porque voy a ser sincero, si yo fuera trepador, estuviera con Alejandra no con Frida", declaró el modelo.