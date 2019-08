Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, habló por primera vez sobre uno de los eventos más traumáticos que ha vivido, y que sin duda, la marcaron para siempre.

La joven de 27 años relató en una entrevista que concedió al programa “Ventaneando”, de TV Azteca México, que cuando tenía 12 años, intentaron secuestrarla en la Ciudad de México.

"Fue horrible. Es un episodio que marcó mi vida. Todo estuvo planeado. Casi en todos los secuestros es alguien cercano a ti, ya sea tu familia o alguien que trabaja para ti, como fue mi caso", confesó durante la charla.

La cantante declaró que cuando intentaron privarla de la libertad, se dirigía a sus clases de ballet, y que los empleados de su mamá sabían perfectamente la rutina que llevaba.

"Yo bailaba ballet. Los ensayos estaban programados por edades y esto lo sabían las personas que me cuidaban. Como era un domingo, y ellos no trabajaban, sabían que yo iba a ir a ese ensayo porque era mi vida entera. Y fui y le pedí al jardinero que me llevara. Gracias a Dios agarramos una guagua blindada", reveló Frida tras recordar los hechos.

Y continuó: "Agarramos camino y de repente, dos autos empezaron a acercarse a la guagua. Yo sentía algo raro. Tenía la paranoia porque no era la primera vez. La primera vez no pasó nada, porque traían bates”, comentó.

“Pero la segunda vez, se bajaron de seis a ocho personas. Sentí pánico y obviamente la persona que estaba manejando no estaba entrenada, me acuerdo perfecto de su mirada, mientras yo le decía ‘arranca’”, explicó.

Frida señala que intentó desesperadamente cerrar la guagua. "Tenía un botón y hay como unos tubos, no sé si los conoces de las guaguas blindadas. Para cuando yo estaba metiendo el tubo, estaba la ventana abierta. Se supone que yo no debería haber estado sentado adelante, pero bueno, nunca lo pensé".

"En un segundo, sacaron pistolas, y yo temblando, el hombre (el chofer) paralizado. No escucha absolutamente nada y me acuerdo nada más de la sangre, me cayó algo asqueroso en la boca y se me fue el habla, se me fue todo, fue horrible".

La cantante incluso dijo que le cayó parte del cráneo del conductor, quien resultó muerto tras la embestida.

Frida relató que uno de los secuestradores se tentó el corazón y se arrepintió del acto: "Gracias a Dios, porque si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera pasado“.

El suceso vivido le provocó a la hija de la rockera permanecer en total silencio por un periodo. "Dos semanas después empecé a hablar. El estado de shock es tan fuerte, y ver eso a los 12 años, no te lo puedo explicar, me traumó mucho, me marcó".

Tras el incidente Alejandra Guzmán decidió mandar a su hija a un colegio en Connecticut, Estados Unidos, para resguardar su seguridad.