Apenas hace unos días, Alejandra Guzmán otorgó una entrevista al periodista Rodner Figueroa en el programa ‘Al Rojo Vivo’, de Telemundo, en la que dejó la puerta abierta para una reconciliación con su hija, pero, al parecer, esto no fue suficiente para Frida Sofía, quien volvió a recurrir a las redes sociales para arremeter contra su madre y de paso defenderse de las críticas.

Y es que la intérprete de 'Ándale' ha sido duramente cuestionada por el supuesto aborto que tuvo del bebé que esperaba con Christian Estrada, quien fuera su pareja hasta el pasado mes de febrero, así que no se quedó callada y aprovechó para expresar su opinión y de paso lanzar una serie de insultos contra ‘La Guzmán’ y el modelo.

“Yo no quise ser cínica y egoísta como ‘mi mamá’ porque tengo muy claro que el parir no te hace madre y si yo no me considero lo suficientemente segura, capaz y sobre todo sana para tener a un HIJO NO LO VOY A HACER”, es como comienza el texto de Frida.

Frida Sofía nuevamente ataca a su madre, la rockera Alejandra Guzmán: pic.twitter.com/xgLn9yzwm5 — Mister137 (@ElMister137) September 12, 2019

La joven fue muy contundente y agregó: "Jamás le haría pasar un infierno a un ser que no se lo merece. Ya quieren que el pin... baby shower con el asco del trepador y la golfa (prostituta) de la abuela”.

Lejos de poner fin al conflicto que sostiene con su madre, la hija de Alejandra sorprendió a sus seguidores con una foto en la que aparece en bikini, imagen a la que subtituló: “Cada persona que se ha alejado ha sido reemplazada por alguien mejor”.

El pleito entre ambas cantantes se acrecentó el pasado 10 de mayo cuando la joven le escribió a Alejandra un mensaje por motivo del Día de las Madres, en el que quedó muy claro que las cosas entre ellas iban de mal en peor. En dicha dedicatoria, Frida acusaba a la cantante de haber sido mala madre, y posteriormente afirmó que "La Guzmán" estaba involucrada sentimentalmente con su exnovio, Cristian Estrada.