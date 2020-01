View this post on Instagram

Descansa Mi Querido Leito ... Gracias porque en medio de Tu trabajo nunca perdías tu sensibilidad de ser humano y amigo ... Tus Consejos y Tu Genuina preocupación en medio de la noticia me hicieron admirar el reportero y querer muchísimo a la persona... HASTA PRONTO MI QUERIDO LEITO #?? @leofernandez3