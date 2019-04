Más de un centenar de personas esperó hoy a Lin-Manuel Miranda en el tercer piso de Plaza Las Américas, donde inauguró esta tarde su primera tienda TeeRico, dedicada a la venta de artículos relacionados a sus obras de teatro musicales y al tema de Puerto Rico.

La emoción se apoderó del público cuando al son de pleneros apareció el actor, director y dramaturgo junto a su padre, Luis Miranda. Con el celular levantado hacia arriba para grabar el momento, el artista lució feliz y hasta empezó a brincar al ritmo de los panderos, provocando más emoción entre los jóvenes y adultos que le esperaban para conseguir una foto y un autógrafo.

“Puerto Rico, yo soy Lin-Manuel Miranda. ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuando yo era chiquito el ‘highlight’ de mi verano era venir a Plaza Las Américas y jugar en Time-Out, en el tercer piso, ir a Sizzler o Pizza Hut y ahora aquí estamos en Plaza Las Américas con una tienda nueva. Se llama TeeRico y estamos al lado de Pizza-Hut y el Time-Out está al otro lado”, dijo el artista, quien tuvo que treparse en una silla para que el gentío que le gritaba “te queremos” alcanzara a verlo.

Después del tradicional corte de cinta, el creador de Hamilton se sentó a firmar autógrafos.

Una de las primeras en llegar a la fila fue Yetza Calderón. La joven llegó a las 7:00 a.m. determinada a lograr que Lin-Manuel le firmara varios artículos, entre ellos el libro de Hamilton.

“Como a las 9:00 a.m. empezó a llegar un poco más de gente. Lin-Manuel Miranda es una de mis inspiraciones, siendo cantante yo misma, amante del teatro y de los musicales y me ha inspirado a ser quien yo soy desde el 2015. Su música, su esfuerzo y todo lo que ha hecho por Puerto Rico me motiva como puertorriqueña”, dijo la joven de Bayamón.

“Estoy muy orgulloso de estar en Puerto Rico otra vez”, dijo Lin-Manuel mientras firmaba.

Había bastante gente joven esperando conocer al artista.

“Estoy esperando que me firme estas tres cositas porque ya lo demás lo tengo todo firmado”, sostuvo Dennis Miranda, estudiante universitario de Vega Baja, mientras sostenía dos programas de Hamilton y un calendario.

Javier Portilla llegó con su esposa y sus dos hijos y le pidió a Lin-Manuel que firmara varios artículos, entre ellos el dvd de la película Moana, cuyo tema principal fue escrito por el artista, y el guión de una historia llamada “Encanto” que escribió inspirado en su ejemplo.

Previo a su visita a Plaza Las Américas, Lin-Manuel estuvo el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), a donde llevó junto a su padre una donación que permitirá a la institución modernizar su plataforma de tecnología.