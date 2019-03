El ejecutivo Louis D’Esposito rompió su compromiso con la ex Miss Universe Dayanara Torres, quien se encuentra en estos días en tratamiento para combatir el cáncer de la piel que le diagnosticaron a finales de enero.

Relacionados: Dayanara Torres: "Mi cáncer no se está propagando y no llega a ninguno de mis órganos"

La ruptura amorosa se dio un día después de que la puertorriqueña anunciara a través de un video en Instagram su diagnóstico de cáncer el pasado 4 de febrero. Una fuente allegada a la también actriz confirmó a El Nuevo Día que el copresidente de Marvel Studios rompió el noviazgo mediante una llamada telefónica.

“Su prometido le dijo: ‘es too much para mí’”, reveló a la revista People en Español, una fuente cercana a Torres. “Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”.

D’Esposito, según supo El Nuevo Día, alegó que no lo hizo por la enfermedad, sino porque estaba “estresado” por la gran responsabilidad que tiene en el trabajo.

La modelo, explicó la fuente, continuó usando su sortija de compromiso por las próximas dos semanas durante sus apariciones como jueza en el programa “Mira Quién Baila” para evitar levantar sospechas. “Fue un golpe fuerte para toda la familia. Se habían enamorado de él”, destacó la fuente anónima, que dijo que la decisión del productor de cine ha afectado a los hijos de la presentadora, Cristian y Ryan.

“(Dayanara) está en ‘shock’, no ha reaccionado porque ella no quiere pensar que (la relación) no era conveniente”, añadió la fuente sobre el estado emocional de la puertorriqueña a quien sus allegados describen como una mujer fuerte.

Cuando Torres anunció su diagnóstico el 4 de febrero con un video en Instagram, había un marco con una foto de la pareja en una mesa detrás de ella. Sin embargo, en otro video con el que el 28 de febrero reveló que el cáncer no se había regado a otros órganos, ya no estaba la foto y Torres tampoco usaba el anillo.

View this post on Instagram So Grateful for so much?? Siempre Agradecida por tanto... . Y con estos Ángeles en la tierra... @paulanthonylove Gracias por tu luz, tu paz, por enseñarme a meditar y por tu hermosa amistad & mi Reina Madre, Lela... Gracias por enseñarme con tu ejemplo a ser fuerte y salir adelante... Me siento tan Bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano caminar. . #ElPoderDeLaOracion #Oracion #Rezar #Orar #NoMeSuelten #Agradecida de ustedes #Siempre #???? #Faith #Fe #Blessed #Loved #Guerrera #Strong A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Mar 1, 2019 at 4:25pm PST

En otro video publicado un día después, el pasado viernes, en su cuenta de Instagram, la Miss Universo 1993 se dejó ver feliz, serena y con fuerza para enfrentar el tratamiento. La beldad boricua estuvo acompañada en el hospital por su fiel amigo y estilista puertorriqueño, Paul Anthony, mientras iniciaba el proceso médico para combatir el melanoma que le fue diagnosticado. Dayanara agradeció a su amigo ser uno de su “ángeles en la tierra” que le regalan paz y no mencionó a su ahora expareja. Tampoco lo ha hecho en las publicaciones recientes en sus redes sociales.

“Siempre agradecida por tanto...Y con estos Ángeles en la tierra... @paulanthonylove Gracias por tu luz, tu paz, por enseñarme a meditar y por tu hermosa amistad y mi Reina Madre, Lela... Gracias por enseñarme con tu ejemplo a ser fuerte y salir adelante... Me siento tan bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano caminar”, escribió en la artista, que en pocas horas sis seguidores le han escrito miles de mensajes alentadores y de buenos deseos para su sanación total.

View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Dec 28, 2018 at 6:37am PST

La historia de amor de la jueza de “Mira Quién Baila” y el ejecutivo de Marvel se dio a conocer el año pasado, y en octubre la pareja se comprometió.

El emotivo momento ocurrió casi a la medianoche del sábado, 27 de octubre, después de la celebración del cumpleaños de la exreina. Ambos estaban rodeados de su familia y seres más queridos.

D’Esposito, según relataron a este medio varias fuentes, pidió primero el visto bueno a Lucy, mamá de Torres, y sus hijos Ryan y Cristian. Ambos son producto de su matrimonio con el cantante puertorriqueño Marc Anthony.

Luego, el productor le entregó un diamante cuadrado, tipo "cushion", con un diamante de 6 kilates y otros más pequeños alrededor, que van bajando hacia el aro.

Durante una visita a Puerto Rico, Torres reveló a este medio que estaba enamorada y feliz. “Nunca he estado tan feliz en mi vida, por eso estoy tratando de mantenerlo calladito. En algún momento cuando se descubra, si se descubre, ya veremos”, dijo entonces.

Al sorprender a sus seguidores con el anuncio de su diagnóstico de cáncer,la modelo reveló que fue D’Esposito quien insistió en que se atendiera un lunar en la pierna que le había salido hacía varios años y que no se había atendido.

Por ahora, aseguró la fuente, Dayanara está enfocada “en su recuperación” y el tema de D’Esposito ha quedado en el pasado. Prefieren pensar en que gracias a su insistencia, Torres accedió hacerse los exámenes físicos que llevaron a sus médicos a detectar el cáncer en la piel.