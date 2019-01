Mariah Carey presentó una demanda contra una exasistente por tratar de extorsionarla con publicar unos vídeos, donde aparece la cantante en situaciones "embarazosas", reveló TMZ, sitio especializado en celebridades y exige el pago de $3 millones.



Relacionados: Will Smith le hace un conmovedor halago a Mariah Carey

La publicación asegura tener los documentos judiciales donde destaca que la cantante de 48 años demandó a Lianna Azarian, una de sus exasistentes quien la habría grabado sin su consentimiento en ciertas situaciones "íntimas", y la amenazó con hacer el material público si no le daba $8 millones.

Y no solo eso, la intérprete de "With You", también acusó a Azarian de usar sin su autorización su tarjeta de crédito para hacer compras personales.

De acuerdo a TMZ, Azarian trabajó para la artista neoyorkina de marzo del 2015 a noviembre del 2017, recibiendo un sueldo anual de $327,000.

En la querella, Carey también acusa a su exasistente de pedir a grandes marcas de moda artículos supuestamente para la artista, cuando en realidad eran para la propia Azarian.

Carey indica en la demanda que desconocía que Azarian la había grabado en secreto haciendo sus "actividades personales", pero que de hacerse públicos los vídeos sería embarazoso y perjudicial para su vida personal y profesional.

Mariah dijo que Azarian mostró algunos de los vídeos a sus amigos, y les aseguró que si alguna vez la despedían, los vendería, indica en parte de la querella.

Relacionados: Will Smith le hace un conmovedor halago a Mariah Carey

Y justo después de que Mariah la despidió, comenzó el chantaje, indica la artista en la demanda.

Aunque la cantante no precisa las situaciones en las que fue captada en secreto por su ahora exasistente, los vídeos solo son catalogados como "íntimos".