Nuevamente, el pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa está dando de qué hablar, y es que hace unos días Patricia Ramosoco, hermana del actor, salió a decir que la mamá de la venezolana fue la culpable de la ruptura entre ellos e incluso amenazó con filtrar audios y vídeos que podrían arruinar la carrera de la actriz.

Ante estas acusaciones y señalamientos, Marjorie salió a dar la cara y declaró ante la prensa mexicana que ella no tiene nada que esconder, así que no teme a lo que pueda salir a luz.

“Tengo 20 años de carrera, creo que mi carrera habla mucho más que cualquier otra cosa que quieran poner en mi contra y qué te digo, tengo 20 años no solamente trabajando en México, también trabajé en Estados Unidos y en otras partes del mundo, entonces pues mi trabajo habla solo”, dijo de Sousa.

Pero no sólo eso, la protagonista de telenovelas aprovechó el espacio para defender a su madre y a agradecerle por estar con ella: “Mi mamá siempre va conmigo, gracias a Dios, me acompaña y es como un símbolo bien importante también para mí porque creo que es lo sagrado (…) No tengo que callar bocas”.

La madre del hijo de Julián también dijo estar exhausta con el tema de la batalla legal que involucra a su hijo, que se ha convertido en todo un calvario y sobre todo está cansada de los rumores que han tratado de sembrarle.

Desde 2017, De Sousa y Gil han tenido una batalla legal en los juzgados mexicanos, dando como resultado que las leyes le otorgaran la custodia de Matías a la actriz y cantante venezolana.

Julián Gil aseguró hace unos meses que tanto Marjorie como sus abogados están investigando sus ingresos económicos con el fin de obtener más dinero de esta situación, sin importar que éste le otorga alrededor de $7,000 mensuales para los gastos del pequeño.