El pasado 25 de abril, Marjorie de Sousa debutó como cantante en plena emisión del programa “Un nuevo día” (Telemundo) desde Las Vegas, donde la actriz venezolana interpretó “Un poquito tuya”, canción que forma parte de la nueva telenovela que protagoniza junto al actor mexicano Jorge Salinas y que estrenará en la cadena estadounidense el 13 de mayo. Pero fue este show el que le valió algunas críticas por su voz.

Así que recientemente, Marjorie concedió una entrevista en la que hizo alusión a los comentarios negativos tras su debut musical, dejando claro que ese tipo de ataques no van a detenerla para seguir adelante con su sueño de ser cantante.

“Yo creo que uno en la vida no se puede quedar con las ganas de intentar las cosas, y no hacer tanto caso. Siempre te van a criticar, entonces tú siempre tienes que intentar las cosas, porque a veces nos quedamos como: 'No lo voy a hacer por temor a...'. No, inténtalo porque tú no sabes si a lo mejor eso va a ser tu futuro, si eso es lo que te va a llevar al éxito total", señaló la venezolana en una conversación con Mezcal TV.

Aunque Marjorie confesó que no es la primera vez que intenta hacer carrera en la música, pues reveló que ya llevaba algunos años probando suerte con el canto, pero aclaró que no había tenido tiempo por sus otros compromisos de trabajo, hasta que ahora decidió cumplir su sueño.

"Entonces, grabamos esta canción y la idea es continuar con la música, ya tenemos otras canciones grabadas, y ya estamos armando nuestro show, vamos a estar cantando por ahí, hay muchísimas cosas saliendo", dijo la actriz.

Dejando de lado las críticas, la actriz señaló que esta nueva faceta en su carrera la tiene muy feliz y que seguirá esforzándose para lograr sus objetivos.