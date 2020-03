La licenciada Mayra López Mulero es la apuesta de Univision Puerto Rico para la nueva programación de radio y televisión de la empresa de medios de comunicación.

La reconocida licenciada ocupará a partir del 16 de marzo a las 3:00 p.m. el espacio radial que dejó el veterano periodista y analista Luis Francisco Ojeda en WKAQ 580 AM, tras anunciar su retiro la semana pasada.

López Mulero regresa a la emisora radial con el programa "Mayra en el 580", espacio que según anunció esta mañana en conferencia de prensa fomentará "una conversación de país" al visibilizar y darle voz a todos los sectores de la sociedad desde la perspectiva del ciudadano hasta las esferas gubernamentales y judiciales.

"Mi integración es aportar para que se de una franca conversación de país entre todos los puertorriqueños que habitan en esta tierra y los que están en la diáspora que son parte de la transformación que necesita Puerto Rico ante los grandes retos que estamos confrontando. Regreso a mi casa del 580 AM por invitación de Javier Cosme, director de programación de radio. Voy a formar parte de un espacio que fue ocupado por un gigante que me antecede y que me compromete a estar a la altura de ese gran puertorriqueño Luis Francisco Ojeda", sostuvo la licenciada que en el pasado estuvo en WKAQ 580 y en otras emisoras como fue Z93 (93.7 FM).

"Me corresponde ahora continuar con ese legado de servicio y compromiso para los puertorriqueños y con el interés de fiscalizar y señalar lo que está mal y resaltar lo que está bien", reiteró la licenciada que se despidió el año pasado del espacio radial de "Nación Z" de Z93 (93.7 FM) en medio de lo que fue el Verano del 19 y tras una entrevista que concedió el entonces gobernador Ricardo Rosselló de la que ella alegó nunca se le notificó y hasta se le impidió el acceso al estudio.

Es por ello que regresar a la radio según dijo la emociona y la llena de mucho honor al poner "la tribuna radial al espacio de la gente".

La licenciada no solo se escuchará en radio, sino que además tendrá un nuevo segmento, "No nos callan" en el programa "Jugando Pelota Dura" que se transmite a las 6:55 p.m. por Univision Puerto Rico. El segmento estrena el martes, 17 de marzo.

López Mulero reconoció al conductor del espacio "Jugando Pelota Dura", Ferdinand Pérez como un modelo a seguir en cuanto a la perseverancia de mantenerse en la televisión presentando los roles de los líderes del país o los que aspiran serlo.

En la pantalla chica, también, podrán escuchar los análisis directos de la licenciada junto al periodista y locutor Rubén Sánchez en el nuevo programa de televisión "Reto 2020" a partir del domingo, 3 de mayo en horario de 7:00 p.m. en Univision Puerto Rico.

El proyecto de transmisión semanal pretende preparar a la audiencia para ejercer el derecho al voto de cara a unas primarias en junio y elecciones generales en noviembre de este año.

"Puerto Rico es mi partido y Rubén Sánchez y esta servidora seremos la mejor papeleta" , afirmó entre risas López Mulero, quien en el pasado ha estado en un sinnúmero de programas de formato de análisis político en radio y televisión.

Héctor Martínez, Mayra López Mulero y Javier Cosme.

El presidente y gerente general de Univision Puerto Rico, Héctor Martínez, por su parte, destacó que la integración de López Mulero como talento exclusivo es vital para ofrecer un análisis fiscalizador de las situaciones que ocurren en la isla y ante el panorama de varios procesos eleccionarios para este año.

En cuanto a si la cadena televisiva regional aspira volver al formato tradicional de noticiarios televisivos en horario prime time, Martínez indicó que ponderan ampliar la oferta del formato digital existente para proyectarlo en televisión o en los medios que consideren.

El otro programa que Univision anunció es la nueva temporada de Pequeños Gigantes a partir del domingo, 22 de marzo a las 8:00 p.m.