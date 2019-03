Los cortes y tintes por los que pasó Miley Cyrus desde el final de la serie juvenil Hannah Montana fueron marcando cada etapa anímica y profesional de su vida. Lo tuvo oscuro, corto, lacio, con ondas, platinado y hace poco había vuelto al castaño claro con ondas.

A través de Instagram Stories, la intérprete de "Nothing Breaks Like a Heart"anunció un nuevo cambio de look muy particular. El flequillo, el color rubio y la extensión de su pelo la hace ver exactamente como cuando interpretaba al personaje de Disney.

(Instagram)

Cyrus publicó una serie de imágenes y se sumó al desafío 10 years challenge, en el que se compara una foto actual con una tomada hace 10 años, para mostrar que luce igual.

(Instagram)

Por otro lado, se viralizó un vídeo en el que se puede ver a la esposa de Liam Hemsworth cantando "Nobody's Perfect", la exitosa canción de Hannah Montana editada en 2007. "Hannah ahora es punk", anunció Miley al llegar a su casa, luego del cambio de look.

Recordemos que el 25 de marzo se cumplieron 13 años de la emisión del primer capítulo de la serie juvenil.

Como consecuencia, la artista recordó esa etapa a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter publicó una antigua foto de aquel día, cuando no imaginaba todo el éxito que adquiriría a posteriori.

Junto a esa imagen en la que aparece en su icónico personaje en el año 2006, escribió: "Es el 13 aniversario del estreno del primer capítulo de HM al aire", rememoró.