La actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus, que se encuentra felizmente casada con el actor australiano Liam Hemsworth, recurrió a su cuenta de Twitter para desmentir que está embarazada, como lo publicaron medios especializados.

Relacionados: Con románticas imágenes, Miley Cyrus confirma que se casó con Liam Hemsworth

Y para aclararlo recurrió a un juego de palabras, aprovechando el tema del huevo que rompió récord en Instagram, que ya supera los 47 millones de me gusta. Así que hizo gala de su buen humor.

"No estoy en espera (egg-xpecting) pero es excelente (egg-celent) escuchar que todos están tan 'felices por nosotros'", escribió en la red social la exestrella de Disney.

"¡Nosotros estamos felices por nosotros también", comentó la artista de 26 años.

"Emocionada (egg-cited) por este nuevo capítulo en nuestras vidas. Ahora, ¿pueden todos dejarme en paz y volver a mirar al huevo?", pidió Cyrus.

La cantante siguió demostrando su buen humor al acompañar su tuit con una imagen de ella y sobre su estómago plasmó un huevo con la boca abierta, sacando la lengua, igual que una de sus icónicas poses.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 17 de enero de 2019

Y es que el miércoles circularon rumores en la prensa sobre el presunto embarazo de Miley, por lo que ella no quiso dejar pasar más tiempo para aclarar la situación.

Incluso un presunto informante aseguró que era una niña la que esperaba la intérprete de "Malibu", según publico el Daily Mail.

Cyrus y Hemsworth se casaron el pasado 23 de diciembre, en una ceremonia íntima a la que asistieron su familia y amigos más cercanos.

Relacionados: Con románticas imágenes, Miley Cyrus confirma que se casó con Liam Hemsworth









Fue la propia Miley quien confirmó su enlace matrimonial en sus redes sociales, al publicar unas románticas y emotivas imágenes junto a su ahora esposo Liam Hemsworth.

La pareja se conoció en el 2010 cuando trabajaron juntos en la película "The Last Song".

Aunque su relación tuvo una serie de altibajos, el amor logró triunfar y ahora disfrutan de su reciente matrimonio.