Catriona Elisa Magnayon Gray, Miss Universe 2019, estaba muy contenta disfrutando de una parada cuando se le desprendió un pedazo a su accesorio más importante: la corona Makimoto que simboliza su reinado.

Esta joya está valorada en $250,000.

“La Makimoto ha visto mejores días, como resultado de mi baile. Lo siento tanto”, afirmó Catriona en un vídeo que fue publicado por Miss Universe en Facebook y Twitter.

The moment you've all been waiting for: The Story Behind The Broken Crown. ?? pic.twitter.com/DvBviRKyqf — Miss Universe (@MissUniverse) March 19, 2019

Gray no especificó dónde se llevó a cabo la parada, aunque se sabe que estuvo participando de varias actividades en Manila.

“Una de las cosas que más me gustan de la parada es que tienen esta banda rodante, con tambores, y me hacen querer bailar. Así es que termino bailando, aunque no soy muy buena bailarina”, dijo la beldad filipina antes de compartir su “confesión” del incidente que provocó el desprendimiento de una parte de la corona.

Al parecer, la situación no fue grave, pues la Miss Universe narró lo ocurrido muy sonriente.

El nombre oficial de la corona es Ave Fénix, pero se le conoce como La Mikimoto porque esta fue la firma joyera japonesa que la diseñó a petición de Miss Universo. Está hecha de diamantes, brillantes y perlas cultivadas.