El recién electo Mr. Mundo de Puerto Rico 2019, José Humberto Cotto, se sometió a una otoplastia, cirugía realizada por el doctor Luis Rodríguez Terry que busca que las orejas del modelo luzcan proporcionadas. El propósito es que luzca más atractivo en el concurso internacional que se realizará el 23 de agosto en Manila, Filipinas, hacia donde parte el 4 de agosto. Allí competirá con un centenar de jóvenes de todo el mundo.

“Acudí al cirujano aconsejado por miembros de la organización de Miss Mundo para que a través de su buen ojo y conocimiento profesional me dijera qué hacer en mi caso para mejorar la forma de mis orejas. Me explicó el doctor que se trata de cortar un poco del cartílago detrás de la oreja porque la diferencia entre las orejas y la cabeza es notable. Al principio no se nota mucho pero en las fotos es evidente”, compartió el atractivo joven de 24 años, 6 pies 2 pulgadas de estatura y cuerpo tonificado.

Confesó José, acabado de pasar por el quirófano en junio: “Estoy loco por ver el antes y el después de mis orejas. Ver qué cambió en mi rostro y si me da algún tipo de ventaja física sobre los demás participantes. La cirugía no me va a cambiar la persona que soy internamente pero aportará a mi físico”, asegura el modelo a quien nunca le molestó la forma de sus orejas.

“Sabía que en comparación con otra gente veía las mías un poco más salidas, pero en lo personal no me había molestado. Así nací… El hombre no se hace muchas cirugías pero soy ‘open minded’ y esto es para mi beneficio en la competencia”, comentó el modelo.

Rodríguez Terry ofreció detalles sobre la cirugía realizada al modelo.

“Es una combinación de amoldar el cartílago con suturas y pegarlo al cráneo utilizando costuras. Lo que tiene el propósito de mantener la forma de las orejas en lo que se une. Después de varios meses ese cartílago va a tener la forma nueva y ya no dependerá de la sutura”.

Sostiene el doctor que la cirugía es bien sencilla y se realiza en la oficina con anestesia local; toma aproximadamente de 30 a 45 minutos y el paciente se va a la casa, con una recuperación bastante rápida.

“Hacemos unas incisiones en la parte posterior para que no deje alguna cicatriz visible y el mínimo dolor. Los resultados son casi inmediatos, puede que le quede un poquito de moretones, un poco de inflamación, pero en una semana estará listo para salir a la calle. Estamos cambiando la forma de las orejas”.

Para el certamen, el atractivo boricua lucirá su barba “bien pegada al rostro”.

Mientras llega el día para viajar a Filipinas, el puertorriqueño se ha unido a un grupo de candidatos que conversan por Facebook, que incluye candidatos de Argentina, México, Panamá y Kenya.

“Yo utilizo esas conversaciones para verme a mí mismo, comparar qué tiene él que uno pudiera tener. No voy con rivalidades;soy de aprender de todo el mundo”.

Sostiene además que busca demostrar su cultura.