No cabe duda que Luis Miguel es un tema del que sus exparejas no quieren dejar de hablar, un ejemplo es la periodista estadounidense de origen cubano, Myrka Dellanos, quien aseguró que a pesar de tener más de 10 años de que terminó su relación con el cantante mexicano, aún siguen en contacto.

Dellanos hizo la sorpresiva confesión durante el programa "Camilo", que se transmite por la cadena CNN.

“Nosotros (Luis Miguel y yo) se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido pero definitivamente es una persona a la que tengo cariño," aseguró la periodista de 53 años durante la entrevista.

"Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible", precisó Dellanos, quien no quiso revelar detalles de lo que llevó a terminar su romance con el ídolo mexicano.

"La verdad sólo la vamos a saber él y yo”, aseguró la presentadora.

Y es que Myrka y Luis Miguel vivieron un tórrido romance de (2003-2005), tiempo en el que fueron una de las parejas favoritas del espectáculos.

Se conocieron en el 2000 cuando ella lo entrevistó por el lanzamiento de su disco "Amarte es un placer", pero su romance comenzó tres años después.

Myrka fue cuestionada sobre el post que publicó en su cuenta de Instragram poco después de que la bioserie del cantante fuera estrenada, apoyando el proyecto, ya que fue criticada y señalada de quererse "colgar" de la fama del mexicano.

"Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por él mismo. Él es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos", fue el mensaje que desató la polémica.

Ver esta publicación en Instagram Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por el mismo. El es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos. ?? Pero, también es un hombre bondadoso, con un gran corazón y mucho amor que dar. Les regalo esta foto que nunca ha sido publicada pero me gusta porque nos vemos felices y bronceados! ?? Una publicación compartida de MYRKA (@myrkadellanos) el 24 Abr, 2018 a las 12:07 PDT

“Él es una leyenda, él todavía está vivo y y yo creo que tiene todo el derecho de contar su historia de la forma que él quiera. Me parece que eso es lo más respetuoso. Le tengo respeto y cariño”, añadió.

La periodista también reconoció que le gustan y sigue escuchando las canciones de "El Sol de México", incluso dijo que su favorita es "No sé tú".

Dellanos invitó a sus seguidores a ver la entrevista que se transmitirá este lunes por CNN a la 1:00 pm.

"Les invito a que sintonicen... el programa de #camilocnn en CNN en Español que saldrá de nuevo el lunes a la 1:00 pm en Estados Unidos y toda América Latina. Una platica muy amena. Me encantó sentarme con él", destaca el post que lleva más de 30,000 me gusta.