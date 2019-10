A Nellys Pimentel, la primera Miss Earth puertorriqueña, todavía le cuesta creer que ganó el reconocido concurso, celebrado el pasado sábado 26 de octubre en Filipinas. Habla despacio, como si cada palabra le recordara el momento que vivió.

“Ese momento fue demasiado emocionante y sé que nunca lo voy a olvidar. Lloré mucho esa noche desde el principio de la competencia… La candidata de Estados Unidos, Emanii Jovan, y yo comentamos ‘qué tal que hagamos el top 2’, y ya cuando estábamos agarradas de las manos frente al público esperando que mencionaran el nombre de la ganadora, nos prometimos que íbamos a estar felices con el resultado. Ella fue una buena amiga mía. Aunque no estábamos en el mismo grupo de candidatas, nos llegamos a querer mucho”, compartió la belleza boricua de 20 años, recién graduada de un bachillerato en psicología y un grado menor en mercadeo, en entrevista telefónica desde Manila.

Ahora, confiesa que hubo días “que yo misma me preguntaba si podría a ganar, qué diferente tenía a otras candidatas porque estábamos cumpliendo con un propósito, pero confiaba en mi calidez, mi autenticidad y belleza. Según supe, este año era uno de los que más candidatas bellas tenía; estaba muy competitivo. Pienso que todavía no he internalizado que tengo la corona, siento que cuando llegue a Puerto Rico es que voy a creer que gané”.

No obstante, la reina ya tiene la mansión donde vivirá cada vez que regrese a Manila, Filipinas, para asistir a sus compromisos con la organización, como viajes a diferentes países promoviendo diferentes proyectos.

“La mansión es básicamente la casa de producción, ahí es donde se quedan las reinas, en una habitación de lujo cuando viajan”.

Nellys solo permanecerá en Filipinas hasta el 5 de noviembre, pues antes deberá atender responsabilidades con emisoras de televisión y radio local.

Luego, viajará a Miami, donde acudirá a varias entrevistas locales y con sus directores, la exreina de belleza Vanessa de Roide y Joe Ahmed, antes de ser recibida por su pueblo.

“Ellos (Vanessa y Joe) estaban muy contentos porque desde el principio yo estaba en las top ten y después de la coronación todo han sido mensajes de apoyo”, añadió.

La reina busca que esta experiencia la lleve a comprender mejor los graves problemas que confrontamos en la isla.

“Quiero crear planes y una convocatoria para poder remediar los problemas que afrontamos como el pobre manejo de los desperdicios sólidos, las aguas subterráneas y la construcción que está en las zonas costeras, y que sé que ya lo han hecho antes, pero ahora es que estamos viéndolo, mayormente por el impacto que están teniendo los ecosistemas”, adelantó.