Dentro de los problemas que mantiene el integrante de Backstreet Boys, Nick Carter con su hermano Aaron, ha llegado un momento de paz debido a que él junto a su esposa le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

Lauren Kitt, pareja del reconocido cantante, dio a luz a una hermosa niña el pasado 2 de octubre. Y fue el representante del artista el encargado de dar esta magnífica noticia.

El publicista le dijo a Us Weekly: "Mamá e hija están muy bien".



Recordemos que días antes de que Lauren diera a luz, Nick había compartido un clip del latido del corazón del bebé durante un ultrasonido, con la dulce leyenda: "Estoy empezando a ponerme emocional # latido # baby #newbaby #newfather #happy #love #godgiveuspeace".

Asimismo, el artista colgó en su cuenta de Instagram una imagen de la sesión fotográfica que le hizo la revista Us Weekly, en la que se aprecia la "baby bump" de Lauren. El artista de 39 años la subtituló: "Esperando ansiosamente nuestra nueva incorporación #odinsabigbrother".

Esta gran noticia llega luego de que en septiembre de 2018 Nick anunció la devastadora noticia de que habían perdido a su bebé. ‘Dios nos dé paz durante este tiempo. Tenía muchas ganas de conocerla después de 3 meses. Tengo el corazón roto", publicó el cantante en las redes sociales. Luego canceló un concierto y agregó: "No creo que pueda actuar esta noche. Lo siento Lima".

La pareja ya son padres de Odin, de tres años. Sobre su embarazo de aquel momento, Lauren detalló lo difícil que fue y explicó: "Al comienzo de este embarazo, tuvimos complicaciones y no estábamos seguros de si iba a continuar. Fueron solo complicaciones del primer trimestre que pasaron, pero no me conecté completamente con mi bebé hasta que llegué más tarde a mi segundo trimestre, porque no sabía qué iba a suceder".



Afortunadamente la llegada de la nueva integrante de la familia no tuvo mayor complicación para la pareja.