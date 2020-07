Los exponentes del género urbano Bryant Myers y Gallo The Producer se vieron involucrados anoche en una pelea en La Concha A Renaissance Resort luego de que Gallo hiciera una publicación en sus redes sociales criticando un tema musical de Myers contra el también cantante de reguetón Jhay Cortés.

“Lo que pasó con Bryant Mayers fue lo siguiente. Cuando salió la tiraera de Jhay Cortés y Bryant Myers yo subí un ‘post’ tirándole a Bryant. Al otro día él me envió un mensaje diciéndome que donde me pille él me iba a matar. Yo pues le piché y borro el mensaje. Le contesté, pues mete mano cuando sea. Él siguió con las amenazas. En ningún momento me dijo vamos a dejar los problemas ahí”, dijo Gallo The Producer en entrevista con Jorge Pabón “El Molusco”.

Anoche, el mismo Gallo The Producer subió los vídeos de su pelea con cuatro amigos de Myers mientras este los mira desde afuera.

“Yo estaba jangueando en Condado, y yo andaba solo. Él mismo te lo puede decir. Cuando yo me lo encuentro, él andaba con unos panas. Y yo tenía dos opciones: o seguir caminando y picharle o darme a respetar”, dijo a preguntas de por qué se suscitó la pelea.

Durante la entrevista, disponible en el canal de YouTube de Molusco, Gallo The Producer enfatizó en que quiso darse a respetar.

Por su parte, José Padín, gerente general de La Concha A Renaissance Resort sostuvo que "el asunto fue atendido de forma inmediata por nuestro personal de seguridad. Este tipo de acción no tiene cabida en nuestro hotel".