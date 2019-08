La locutora Laura Rosado se encuentra recluida desde el lunes en un hospital, luego de sufrir un derrame cerebral que la mantiene en una unidad de cuidado.

En la tarde de ayer, varios medios de comunicación alertaron sobre el percance de salud de la locutora del programa radial “Fidelity Nocturno”, que se transmite bajo la frecuencia de 95.7 FM.

La publicista Uka Green, amiga de Rosado confirmó a este medio que la locutora se encuentra muy positiva y consciente de que superará el percance de salud. Green añadió que Rosado está estable, con buen semblante y comiendo.

“La llamé en calidad de amiga que soy y me contestó. No hablamos mucho, pero ella me dijo que a quiénes pregunten le responda que ella está muy positiva y que se iba a levantar”, aseguró Green, quien destaca la fuerza y fortaleza de la locutora a la hora de enfrentar cualquier eventualidad de salud.

Rosado ha demostrado que ninguna enfermedad la desalienta. Rosado fue diagnosticada en el 2016 con cáncer de seno en etapa cuatro. Enfrentó con positivismo la condición, recibió tratamiento y desde hace meses se encontraba libre de cáncer, según lo comunicó el año pasado.

Green solicitó “oración y buena vibra para mi querida Laura Rosado, quien como campeona está batallando un percance de salud. Agradecida quedo de todos ustedes”, escribió en sus redes sociales.