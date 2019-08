La clase artística del país no está enajenada del momento histórico que vive Puerto Rico. Fueron nuestros embajadores en el llamado a las multitudinarias manifestaciones que provocaron la renuncia histórica del gobernador Ricardo Rosselló, anunciada el pasado 24 de julio y que deberá materializarse este próximo viernes a las 5:00 p.m.

Ante las últimas decisiones del gobernador saliente al designar al excomisionado residente Pedro Pierluisi como secretario de Estado, cargo que por disposición constitucional le corresponde sustituir al primer ejecutivo, varios artistas se han pronunciado al respecto sobre el particular y los retos que enfrentaría en La Fortaleza.

De igual forma, se pronunciaron sobre la posibilidad de que sea el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, la figura que termine liderando el país, luego de que los cuerpos legislativos no den paso al nombramiento de Pierluisi, que debe ser confirmado en la Cámara alta y el Senado.

Para el cantautor puertorriqueño Sie7e ni Pierluisi ni Rivera Schatz son “opciones viables” para ocupar la vacante de secretario de Estado.

El compositor fue una de las primeras figuras en reclamar la dimisión de Rosselló y asistió a las multitudinarias manifestaciones que se hicieron en el Viejo San Juan, expreso Las Américas y la avenida Roosevelt.

“Creo que ninguno de los dos son opciones viables. Ninguno de los dos me inspira confianza alguna. Es como escoger entre malos y peores porque no hay opción. El tranque que hay ahora parece planificado. Se pudo haber evitado. Esta situación lo que no pone en evidencia es que nuestra constitución es obsoleta. Esto es un buen momento para cambiarla. Antes de hablar de quién va a ser gobernador deberíamos hablar de la constitución”, afirmó la voz de “Mucha cosa buena”.

Para Sie7e las acciones del presidente del Senado en su carrera política lo distancian de la posición de gobernar.

“Rivera Shatz como se ha comportado en el pasado en las situaciones demuestra que no es un buen líder de consenso. Le ha faltado el respeto a la prensa, a los ciudadanos y la verdad es que tengo muchas dudas sobre él como persona. En el caso de Pierluisi el hecho de que trabaja o trabajó en el bufete de abogados de la Junta de Supervisión Fiscal lo coloca demasiado cerca del peligro. No soy experto en política, pero siento que un buen momento para buscar líderes de consenso”, afirmó Sie7e.

El productor y director Vicente Castro señaló que el presidente del Senado no sería la persona idónea.

“No apoyaría a Rivera Schatz porque creo que ha demostrado que no es la persona idónea para dirigir el pueblo de Puerto Rico. Es un político individualista que solamente piensa en sus necesidades personales. Le hace mucha ilusión el poder y yo creo que demasiado, porque ha demostrado desde el Senado la utilización y el uso de un poder prepotente, prejuiciado e individualista. Todos conocemos su complicidad, por décadas, con la familia Rosselló para la que y por la que ha trabajado”, sostuvo el productor y escritor.

Pierluisi en cambió, es una figura que ha estado alejada del panorama político local, según Vicente.

“No es el candidato idóneo, según mi percepción, pero de los que se han ofrecido como posibles candidatos me parece que él es el mejor. A pesar de sus conexiones con el bufete de la Junta de Supervisión, creo que por el hecho de estar fuera de Puerto Rico puede ofrecer una visión más objetiva hacia las necesidades reales del pueblo. Y ambos deben saber que Puerto Rico ahora es un pueblo alerta, que despertó del sueño de los justos y está muy despierto y pendiente de lo que pueda pasar, así que mucho cuidado… Tratar de convencer al país de que se puede confiar en ellos, no en los partidos políticos, porque ha demostrado que en ellos no se puede confiar”, dijo.

Por su parte, el humortivador Silverio Pérez ofreció tres consejos importantes al pueblo para que no le vaya a pasar lo mismo que con los futuros hombres y mujeres que estarán al mando de este país.

“Lo primero que tendríamos que hacer es restaurar la fe en los políticos que el pueblo ha perdido ¿y cómo lo van a hacer?... En segundo lugar, creando investigaciones independientes de todo lo que se está denunciando, hecho por personas que no tengan vinculaciones políticas con los políticos. Y tercero, que me parece importante, que los organismos de inversión, como justicia, el FEI (Oficina del Fiscal Especial Independiente) y Ética Gubernamental no respondan a los políticos y el asunto de los contratos y cabilderos. Tiene que haber una clara reglamentación para estos negocios”, subrayó.

La actriz Johanna Rosaly también destacó los retos que se enfrentaría el gobernador entrante.