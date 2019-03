Luke Perry fue uno de los iconos de la actuación más representativos de la televisión de los años 90, al interpretar al rebelde Dylan McKay en la exitosa serie "Beverly Hills, 90210", el popular "chico malo" que los seguidores del programa recuerdan con gran dolor tras darse a conocer su fallecimiento.

Perry murió este lunes en California a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada.

Fue un actor muy habitual de la pantalla chica en las década de 1990 y del 2000, con apariciones en las series "Law & Order", "Will & Grace", "Another World" y "Criminal Minds".

Fue su papel en "Beverly Hills, 90210" el que marcó a una generación de espectadores que vieron en él, con sus patillas, chaquetas de cuero y actitud indisciplinada, a un icono para una nueva generación de adolescentes.

Como Dylan McKay, un personaje solitario, en lucha contra el alcoholismo y marginado de su familia, Perry protagonizó una portada de la revista People, que lo nombró "el rompecorazones más grande de la televisión".

Y el apodo no le quedó grande, por el contrario, provocó grandes aglomeraciones de fans en algunas de sus apariciones públicas.

Cuando visitó un centro comercial en Seattle para firmar autógrafos en 1991, Perry tuvo que ser trasladado en un cesto de una lavandería después de que una multitud de jóvenes se abalanzaran hacia él. Sí como toda una superestrella, y justo fue en la década de los 90.

Su personalidad y carisma llamaba la atención de sus seguidoras, que en 1991, 21 personas resultaron heridas cuando más de 8,000 fanáticos se subieron a un escenario para verlo de cerca en el sur de la Florida.

"No sé por qué sucedió. Ni siquiera canto", bromeó entonces Perry en declaraciones al diario The Washington Post, con esa sonrisa de conquistador que no dejaba dormir a sus miles de fans.

La serie "Beverly Hills, 90210" se estrenó en 1990 y con el tiempo, gracias a sus emisiones veraniegas, alcanzó una gran popularidad que la mantuvoen pantalla durante 10 temporadas en las quemillones de televidentes se engancharon a la vida glamourosa de los estudiantes del instituto West Beverly Hills High, ubicado en la rica y exclusiva ciudad del oeste de Los Angeles, California.

La serie fue pionera en abordar temas como el SIDA, la violación en citas, las discapacidades en el aprendizaje y el embarazo en la adolescencia.

También sirvió de ejemplo para futuros dramas adolescentes como "Dawson's Creek", "The O.C." o "Zoey 101", y generó una serie derivada (spinoff): "Melrose Place".

La hospitalización de Perry, ocurrida la semana pasada, coincidió con el anuncio de Fox sobre el regreso de "Beverly Hills 902010", con su elenco original, es decir con Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

"Voy a estar ligado a ese personaje hasta el día que me muera, pero me parece bien. Yo creé a Dylan McKay. Es mío", explicó Perry en el pasado sobre el personaje que lo convirtió en una celebridad.

Y así ha sido, sus fans lo recuerdan con su memorable personaje en "Beverly Hills 90210".

Según la web TMZ, el actor había acordado aparecer en la nueva producción como invitado, pero no podía tener un papel más relevante debido a sus compromisos con la agenda de "Riverdale", la serie basada en los cómics "Archie" en la que trabajaba actualmente como protagonista desde 2017.

Las últimas actuaciones de Perry fueron en "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino que se estrenará en verano de 2019.

En la gran pantalla también apareció gracias a películas como "Buffy the Vampire Slayer", "8 Seconds" o "The Fifth Element".

Perry nació en la zona rural de Mansfield, Ohio, el 11 de octubre de 1966, y se crió en las cercanías de Fredericktown, donde, según recordó, "tenía clases sobre cómo dar a luz vacas y manejar tractores" en su escuela secundaria.

Se mudó a Los Ángeles después de graduarse y trabajó en empleos ocasionales como vendedor de zapatos y obrero en una fábrica de picaportes, mientras buscaba trabajo como actor, guiado por los sueños de convertirse en el próximo Paul Newman.