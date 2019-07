El intérprete de música urbana René Pérez “Residente” lanzó un mensaje enérgico al gobernador Ricardo Rosselló Nevares luego que se diera a conocer que este no renunciará a la gobernación como lo han pedido miles de personas en la isla y alrededor del mundo por los pasados diez días.

"Acabo de ver el mensaje de Ricardo Rosselló. Me parece una falta de respeto gigantesca al pueblo de Puerto Rico. No eres nuestro gobernador cabr... Puerto Rico no tiene gobernador para que lo sepas. Es la primera vez que todos los partidos políticos, todos los colores, hasta la gente que no vota se une para pedirle a un gobernador que se tiene que ir", dijo en su cuenta de Instagram.