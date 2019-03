Fernando Carrillo está en medio de un escándalo luego de que su exesposa Margiolis Ramos asegurara que el actor venezolano tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos por no pagar la pensión alimenticia para su hijo, la cual asciende hasta el momento a $15,000.

La expareja del artista de 53 años aseguró al programa de entretenimiento "Ventaneando" que se transmite por la empresa mexicana TV Azteca, que desde hace cuatro años presentó una querella contra el actor para que pagara la pensión alimenticia del menor.

“Ya la demanda lleva cuatro años... la cuestión es que él ha incumplido con la orden de la jueza, incumplió las reglas, no ha pagado", aseguró Ramos.

"Nunca le dio la cara a la jueza. Por incumplimiento tiene orden de arresto”, aseguró la expareja del actor venezolano, que actualmente vive en México por cuestiones laborales.

Ramos reconoció que al principio Fernando Carrillo le daba $1,200 al mes para la manutención de su hijo Ángel Gabriel, de 10 años, pero después el actor rebajó ese pago a $600.

"No más la jueza tomó su decisión y él se fue del país, dejó de pagar… Eso fue en mayo del año pasado”, precisó Ramos.

Estamos platicando vía telefónica con @MargiolisRamos, madre del hijo de @FerrCarrillo.#LoVisteEnVentaneando Más Información aquí: https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/uDHjU6DS4C — Ventaneando oficial (@VentaneandoUno) 6 de marzo de 2019

La exesposa del actor aseguró que Carrillo no ve a su hijo desde hace año y medio.

Ramos indicó que el actor la contactó la semana pasada para que retirara la querella en su contra, luego de que se enteró que había una orden de arresto.

“Vas a ir a la corte y vas a retirar todo. Después arreglamos todo", le habría dicho el actor a su expareja.

"Le dije, ‘no, lamentablemente, no tengo nada que retirar, el problema no es conmigo, el problema es con la jueza´", recordó Ramos, quien aseguró que no está dispuesta a negociar con el actor, ya que ella solo quiere que se haga justicia.