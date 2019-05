Nueva York - La actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno recibe anoche en Nueva York el premio Peabody por una exitosa carrera de seis décadas que previamente le ha merecido los galardones de mayor prestigio en el mundo del espectáculo: un Óscar, dos Tony, dos Emmy y un Grammy.

La ceremonia de la 78 edición de los Peabody, que se celebra en el elegante restaurante Cipriani de la Gran Manzana con el periodista Ronan Farrow como presentador, homenajea a Moreno por la "marca indeleble" que han dejado su trabajo y su compromiso con el medio digital.

"Rita Moreno es un talento único que no solo ha roto barreras, sigue desarrollando su carrera más de seis décadas después de su debut", dijo en un comunicado el director ejecutivo de los Peabody, Jeffrey P. Jones, que destacó "sus muchas contribuciones al entretenimiento y los medios, su pasión por los programas infantiles y por asuntos sociales importantes".

La organización aplaude de Moreno que "se ha hecho querer, de forma consistente, por audiencias estadounidenses de todo tipo. Con su efervescente presencia, es una de las artistas latinas más reconocidas y respetadas en la historia de la televisión y el cine".

En un vídeo de aceptación publicado por los Peabody, Moreno asegura que envidiaba de otras actrices jóvenes que "no tuvieron que pasar el mismo tipo de sufrimiento" que ella: "Tuve que luchar por cada pequeño papel, cada pequeña película, todo tuvo que ser peleado".

Con una carrera que comenzó a los 13 años en Broadway, Rosa Dolores Alverio, conocida como Rita Moreno, pasó a hacer pequeños papeles en el cine hasta que en 1956 tuvo uno secundario en "El rey y yo" y en 1961 el personaje de Anita en la película "West Side Story", que le mereció el Óscar.

Entre 1971 y 1977 interpretó personajes en la serie infantil "The Electric Company" y también apareció en "The Muppet Show" y otras importantes series de televisión.

A finales de los años 90 interpretó a "Sister Pete", la monja de la serie "Oz" de HBO, y en esa década también fue la voz de Carmen Sandiego en la serie animada de Fox "Where on Earth is Carmen Sandiego?".

En 2011 publicó su autobiografía "Rita Moreno: Life Without Makeup", mientras continuaba con diversos proyectos de actuación y conciertos con su grupo.

En 2017 y durante tres temporadas Moreno actuó en "One Day At a Time" de Netflix, que fue nominada a un premio Peabody.