El astro del R&B R. Kelly lloró y despotricó contra quienes lo han "asesinado” durante su primera entrevista desde que fue imputado de abuso sexual, calificó a sus acusadoras de "mentirosas" y dijo que la gente solo quiere su dinero.

Kelly, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, dijo a Gayle King de "CBS This Morning" que nunca abusó sexualmente de mujeres ni controló sus vidas. El cantante de 52 años fue acusado formalmente el mes pasado de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres, incluidas tres menores de edad, en casos que datan desde 1998.

"Todas están mintiendo", dijo Kelly en segmentos de la entrevista transmitidos el miércoles. "Me han asesinado".

Kelly, quien se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido arrestado el 22 de febrero en Chicago, dijo que ha hecho "muchas cosas mal" en cuanto a mujeres, pero que se ha disculpado. Niega haberles hecho nada en contra de su voluntad. El cantante dijo que cree que la culpa la tienen las redes sociales por crear las denuncias en su contra.

En un momento durante la entrevista, Kelly se paró y dijo furioso: "Me han enterrado vivo, pero estoy vivo". Dijo que necesita que alguien lo ayude a "no tener un gran corazón".

"Ustedes no quieren creer la verdad", señaló.

Cuando le preguntaron si le atraían las jovencitas, Kelly dijo: "Soy un hombre mayor al que le gustan todas las mujeres". Admitió que ha vivido y tenido relaciones con dos mujeres jóvenes.

Por décadas el artista ha estado arrastrado acusaciones de abuso sexual contra niñas y mujeres menores de edad y detuvo a algunas de ellas como virtuales esclavos. Kelly ha negado sistemáticamente cualquier conducta sexual inapropiada y fue absuelto de cargos de pornografía infantil en 2008. Los cargos se centraron en un vídeo que, según los fiscales, le mostró que tenía relaciones sexuales con una niña de tan solo 13 años.

Como parte de su caso actual, a Kelly le está prohibido tener cualquier contacto con mujeres menores de 18 años. Se ha declarado inocente de 10 cargos de abuso sexual agravado.

Las entrevistas con las dos mujeres que viven con Kelly se emitirán el viernes por CBS , incluida una mujer cuyos padres dicen que está siendo retenida en contra de su voluntad. Kelly sugirió que los padres de la joven estaban en esto por el dinero.

CBS dijo que entrevistó a Kelly durante 80 minutos. Se espera que más de la entrevista se transmita el jueves.

En un extracto que se emitió el martes por la noche, Kelly le dijo a King que las acusaciones de que él había tenido relaciones sexuales con mujeres menores de edad y abusaron de ellas "no eran ciertas" y las llamaban "rumores". Cuando King le preguntó a Kelly si había sostenido a las mujeres contra su voluntad, él respondió: "¡Eso es una estupidez!".

"Usa tu sentido común. Olvídate de los blogs, olvida lo que sientes por mí", dijo Kelly. "Qué estúpido sería para mí, con mi pasado loco y por lo que he pasado. Oh, ahora mismo, creo que necesito ser un monstruo y mantener a las niñas en contra de su voluntad, encadenarlas en mi sótano y don". No los dejes comer, y no los dejes salir ".

Cuando King insistió en preguntar, Kelly respondió airadamente: "¡Basta! ¡Todos dejen de jugar! ¡Dejen de jugar! ¡No hice esto! ¡Este no soy yo!".

Lloró mientras se golpeaba las manos, diciendo: "Estoy luchando por mi (explosiva) vida".

Kelly también recordó que fue absuelto en el caso de pornografía infantil y acusó a los fiscales de intentar el mismo caso nuevamente.

"Cuando le ganas a algo, lo ganas. No puedes arriesgarme tanto. No es justo", dijo Kelly.

Michael Avenatti, abogado de dos acusadores de Kelly, respondió al comentario de Kelly.

"No entiende que no importa" cuánto tiempo pasó ". Y tampoco tiene idea de cómo funciona el doble riesgo ", escribió el abogado.

En un tuit de seguimiento, Avenatti abordó la emoción que Kelly muestra en la entrevista: "Las lágrimas de R. Kelly están fuera de miedo y desesperación. Porque sabe que después de más de dos décadas de abusar sexualmente de niñas menores de edad, abrimos todo esto y que él y sus habilitadores hayan muerto a la derecha ".