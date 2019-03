El actor neozelandés Russell Crowe, conocido por sus trabajos en “Gladiator” y “A beautiful mind”, publicó el viernes varias fotos del Viejo San Juan durante la segunda visita del afamado artista a la isla en menos de un mes.

“¿Dónde estoy ahora?”, cuestionó Crowe en su cuenta de Twitter, adjunto una foto del actor con gafas oscuras y un par de edificios del Viejo San Juan de trasfondo.

Where am I now? pic.twitter.com/4B8zFVxbxZ — Russell Crowe (@russellcrowe) March 29, 2019

En un segundo mensaje, incluyó cuatro fotos de diversas estructuras de la zona histórica, como la Catedral de San Juan y un edificio donde aparece pintada una bandera de Puerto Rico.

pic.twitter.com/ZVaKbv0YCU — Russell Crowe (@russellcrowe) March 29, 2019

A mediados de marzo, Crowe elogió las bellezas del país a través de la red social y exhortó a sus seguidores a visitar la isla.

“Puerto Rico es caliente. Puerto Rico es hermoso. Puerto Rico puede satisfacer tus apetitos... y eso es solo su gente. El clima, su paisaje y su comida son geniales también. Prométase visitarla algún día. O vaya ahora”, expresó Crowe en aquel momento.

A pesar de la publicación de las fotos y mensajes de Crowe en la isla, se desconoce con exactitud el propósito de artista en la isla caribeña.

La visita de Crowe se suma a otras que han realizado otros reconocidos actores este año, como Al Pacino, para trabajos cinematográficos en la isla caribeña.