La animadora Saritza Alvarado agradeció hoy a todas las madres solidarias que le han enviado mensajes de aliento, luego de que sufriera una aparatosa caída mientras jugaba con su hijo en una cancha de tenis.

Alvarado narró ayer el penoso incidente que ocurrió cuando jugaba con su bebé en la que optó por proteger a hijo y ella recibir los golpes en su rostro.

"Corríamos detrás de la bola. De momento se me puso de frente y nos tropezamos. El bebé iba de cara directo para el suelo y yo detrás. Tratando de que no se lastimara le tapé el rostro con mis dos manos, intenté girarme para no aplastarlo y pues así caí de cara al suelo sin poder usar mis brazos. Era él o yo", relató la modelo en su cuenta de Instagram.

La presentadora de televisión hizo esta mañana varios stories en su cuenta de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo de las diferentes madres que le han escrito en señal de solidaridad.

“A todas esas mamás hermosas y valientes que me han escrito que se identifican conmigo y que han pasado algo similar a lo que pasé muchas gracias. El amor de madre no tiene fin. A todas las mamás un beso. Estoy bien agradecida”, indicó la presentadora.

En la publicación se observa el rostro hinchado y las lesiones. Según dijo el ojo le amaneció más hinchado y aseguro que nunca había visto su cara de esta forma.