El actor y diputado mexicano Sergio Mayer desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que afirmara que con su antiguo espectáculo de strippers ayudó a que las mujeres lucharan por sus derechos.

"'Solo para mujeres' definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer", declaró Mayer, que fue productor y participante del espectáculo que fue estrenado a finales de las década de los 90.

"Imagínate cuando empezó el show entraban a cabildo (discusión) para decidir si nos daban el permiso o no para presentarnos, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres de ir a vernos, entonces 'Solo para mujeres', fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y no solamente cultural sino social...", dijo Mayer durante una entrevista con el conductor Javier Poza en Radio Fórmula.

Parte de las declaraciones de Mayer fueron difundidas en las redes sociales, donde las críticas no pararon.

Esas declaraciones del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder en México, desataron el malestar de los usuarios, principalmente de las mujeres en las redes sociales, que criticaron a Mayer.

"¿Que el señor Sergio Mayer luchó por los derechos de las mujeres? Hizo negocio con su espectáculo y punto. Les va a dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia, trata de blancas, salario justo y derechos de salud de las mujeres", comentó en Twitter la usuaria egarita.

"¿Luchar por los derechos de las mujeres? ¿Pues que tipo de mujeres?, indicó la usuaria Karla R.

"Que tal con su respuesta de si se considera culto", indicó Luis González G.

Algunas usuarias calificaron de machista al ahora diputado.

"El machista diciendo que los hombres le tienen que dar permiso a las mujeres, jaja", aseguró Montserrath.

"¿SergioMayer eres culto? ¿Comparado con qué? jajajajajajajajajaja con una hormiga y gana la hormiga. Dios, qué vergüenza, pero bueno, a la altura de nuestro flamante presidentito", consideró el usuario de la cuenta shanti.

"Gracias Televisa (de México) por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Mayer. Y Sr. Diputado, no se olvide de agradecer a su alma máter de haber creado ese espectáculo súper cultural... Nadie nunca en la vida", comentó el usuario José Miguel.

Pero también salieron algunos usuarios a defender la postura del exintegrante de Garibaldi, famoso grupo musical en las décadas de los 80 y 90.

"Independientemente del dinero, éxito, que pudo haber obtenido lograron que fuera 'bien' visto por la sociedad que las mujeres pudieran disfrutar públicamente del erotismo, los hombres tenemos el 'privilegio' de disfrutar de esos espectáculos en muchos table dance" precisó el usuario de la cuenta @gus_cpp.

Y es que desde que ganó un lugar en la Cámara de Diputados, el artista siempre ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la política y las críticas se incrementaron en su contra cuando su partido lo nombró presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México.

Pero Mayer se defendió en su momento al decir que “no necesita ser Sócrates” para asumir dicha responsabilidad.

Sin embargo, el gremio cultural nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad encomendada al cantante y actor mexicano.