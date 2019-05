Aunque todos los fanáticos de Sophie Turner y Joe Jonas esperaban con ansias su boda, considerado uno los eventos más importantes en la farándula de este 2019, la famosa pareja se les adelantó y se casaron en una ceremonia sorpresa en Las Vegas, tras haber asistido a los Billboard Music Awards.

Luego de que se filtraran en redes sociales distintas fotografías del especial momento, fue una publicación de Entertaintment Tonight que confirmó que efectivamente, los famosos ya eran marido y mujer, contrayendo matrimonio en una ceremonia oficiada por un doble de Elvis Presley, como marca la tradición en aquel lugar del estado de Nevada.

Entre los invitados que asistieron a esta sencilla boda, no podían faltar los hermanos de Joe, Nick y Kevin, las estrellas de country Dan y Shay, quienes fueron los encargados de amenizar la boda, además de que, Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, fungió como dama de honor para la novia.

Una vez ya casados, Joe y Sophie posaron frente a un Cadillac color rosa de los años 50.

View this post on Instagram A post shared by The cat lady's corner (@catladys_corner) on May 2, 2019 at 7:02am PDT

Siendo el sueño de muchos casarse en tan peculiar lugar de Las Vegas acompañados del mismísimo "Rey del Rock", el integrante de los Jonas Brothers y la actriz de “Game of Thrones” ya hicieron realidad ese sueño, a pesar que sus distintos compromisos habían hecho que alargaran la fecha de su matrimonio.

La pareja se comprometió en el 2017, existiendo los rumores de que se casarían este verano en una región de Francia, pero hasta el momento no se sabe si esos planes siguen en pie o si solo se conformaran con esta tan famosa temática de boda.

Joe Jonas just get married in Las Vegas ???????? pic.twitter.com/Lh36ZOh9Cc — Ale Rod ? (@zabdielftjonas) 2 de mayo de 2019