La influencer de belleza Tati Westbrook reapareció esta tarde en la plataforma YouTube con un vídeo en el que da las razones para la publicación que hizo la semana pasada sobre James Charles y que causó un escándalo en las redes sociales que le costó a él millones de suscriptores y ocasionó que ella ganara el doble de los que tenía.

En su nuevo vídeo, titulado "Why I Did It", Westbrook indica que sabía que su publicación del pasado viernes, "Bye Sister", causaría controversia, pero que no se esperaba la magnitud, ni mucho menos el resultado.

"No hay celebración en lo que está pasando. Si pudiera devolver el nuevo éxito y los nuevos suscriptores, lo haría. No es por lo que lo hice", mencionó.

Por nueve días corridos, Charles perdió suscriptores, casi tres millones, según la plataforma Social Blade. Mientras, Westbrook, adquirió casi cinco millones.

Hoy fue el primer día que el número de suscriptores del influencer de 19 años en YouTube está en números verdes.

Westbrook, quien se vio llorosa durante el vídeo que duró un poco más de 18 minutos, resaltó que "no quiero que se suscriban, no quiero que me tengan pena. Esto no es sobre mi. No necesito 'team Tati'. No necesito nada de eso".

Sobre Charles, indicó que no lo odia y quiere que el odio entre los grupos de ambos lados termine.

"Fue un despertar. (El vídeo) fue yo intentado alcanzar a alguien a quien me encontré que era inalcanzable y a quien intentaba enviar el mismo mensaje en tantas ocasiones. Porque esto no fue por una sola cosa", subrayó y añadió que "es sobre mucho. Hasta de muchas cosas de las que no hablé. Es sobre alguien que tiene un alcance a 30 millones de personas en todas sus plataformas y que predominantemente son niños. Alguien que está perdiendo la habilidad de ser honesto cada día. Yo estoy perdiendo la habilidad de alcanzar y decir 'Hey, no tengo un contrato contigo, no soy tu manejador, no gano dinero contigo... soy tu amiga, y te he visto desde tu infancia de YouTube a lo que se ha convertido. Me importas y creo que estás en problemas y necesitas parar con tu comportamiento'".

"Esto fue un último intento de ser vocal y despertar a alguien a quien amo, a quien todavía amo, antes de que cometan errores serios", manifestó.

Para Westbrook, la carrera de Charles no está terminada. "No creo que esté cancelado. Creo que necesita ayuda y mejores personas a su alrededor. Sé que no volveré a ser esa persona (para él) otra vez".