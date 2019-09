El exponente de reguetón Tempo reconoció que se salvó de milagro tras sufrir un aparatoso accidente en su auto el pasado miércoles.

David Sánchez Badillo, nombre de pila del rapero, participó en el programa radial Los Reyes de la Punta (106.9 FM) para relatar el suceso que lo llevó a ser recluido en el hospital con heridas de cuidado.

“Yo le doy gracias a Dios una vez más. Él siempre me pone pruebas todo el tiempo y creo que esta ha sido una de las más fuertes porque de perder la libertad, yo pude haber perdido la vida”, expresó Tempo a los anfitriones del programa Jorge Pabón, “El Molusco”; Pamela Noa y Alí Warrington.

La semana pasada, las autoridades encontraron el vehículo de Tempo, una guagua Range Rover color negra, abandonada en la intersección de la avenida Garrido con la carretera PR-156 en Caguas. La guagua presentaba daños en la carrocería y las bolsas de aire tenían manchas de sangre.

Tempo, con un collar estabilizador en el cuello y mostrando sus heridas, aprovechó la entrevista para aclarar la causa por la que se accidentó.

"Perdí el control en una curva llegando a mi casa. La curva es bastante peligrosa y han habido varios accidentes", contó.

El exponente también explicó que, contrario a como se había alegado anteriormente, él no perdió el control de su vehículo por estar usando su teléfono.

"Se dijo que yo perdí el control porque estaba buscando el celular. Yo busqué el celular después", narró.

Ese día, el abogado del artista, Edwin Prado, aseguró que se encontraba estable tras ser atendido en el hospital. Tempo también realizó una una publicación en su cuenta de Instagram.