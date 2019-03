Un tribunal del distrito de Nantucket acoge este lunes una vista preliminar del proceso al que se enfrenta el actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de haber agredido sexualmente en 2016 a un menor de 18 años en un bar de esa localidad de Massachusetts, en el noreste del país.

Por petición de la defensa, el actor no tendrá que presentarse ante la corte, aunque el juez responsable de la causa, Thomas Barrett, ha ordenado al acusado estar localizable por teléfono durante la audiencia.

Se espera que Spacey se declare no culpable de esos cargos, después de que sus abogados presentaran en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado, en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad.

La ex estrella de "House of Cards", de 59 años, se declaró inocente en enero de agresión indecente y agresión sexual.

Spacey está acusado de agredir sexualmente a William Little, hijo de Heather Unruh, una ex presentador de Boston TV.

La semana pasada, los abogados del actor de 59 años solicitaron que el Little, aporte los registros de su teléfono móvil, entre los meses de julio de 201a 6 y diciembre de 2017, alegando que durante ese período ambas partes intercambiaron diversos mensajes e imágenes que podrían resultar clave para el resultado del proceso.

El presunto caso de agresión sexual se remonta a julio de 2016, cuando Little se desempeñaba como camarero del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor.

De acuerdo a la denuncia del joven, él mismo mintió sobre su edad, asegurando que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa.

El demandante explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol es 21 años-, le habló sobre el tamaño de su pene y se le insistió varias veces para que el joven fuera a casa del actor.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación.

El joven publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia el vídeo, que luego fue verificado por las autoridades.

Es el primer caso penal presentado contra la ex estella de "House of Cards", después de que varias acusaciones de conducta sexual inapropiada paralizaron su carrera en 2017.

Ganador de dos Óscar por "The Usual Suspects" (1995) y "American Beauty"(1999) y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual.

Los escándalos sexuales que sacudieron no solo a Spacey, sino a Hollywood surgieron en octubre del 2017 luego de que el diario estadounidense The New York Times, revelara una decena de denuncias de mujeres que acusaron al cineasta Haervey Weinstein de acoso y abuso sexual.

En la lista de mujeres aparecieron los nombre de varias famosas entre ellas Salma Hayek, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.