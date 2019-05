Una abogada de 27 años de Carolina del Norte, que representa a reclusos de forma gratuita, se coronó el jueves Miss Estados Unidos. Cheslie Kryst se describió como una “niña rara” y “uniceja” que forma parte de la primera generación de mujeres verdaderamente empoderadas.

En la ronda final del certamen de belleza, cuando se le pidió que resumiera a su generación con una palabra, Kryst, natural de Charlotte, dijo "innovadora”.

Miss USA 2019 is... Cheslie Kryst Miss USA 2019 is... Cheslie Kryst from North Carolina! ?? MISS USA aired LIVE from Grand Sierra Resort and Casino in Reno Tahoe on FOX. Posted by Miss USA on Thursday, May 2, 2019

"Estoy aquí en Nevada, en el estado que tiene la primera legislatura con mayoría de mujeres en todo el país”, dijo la modelo afroestadounidense durante el acto, que se celebraba por primera vez en Reno.

"La mía es la primera generación que tiene esa mentalidad progresista que incluye la inclusión, la diversidad, la fuerza y a las mujeres empoderadas. Espero poder seguir progresando en mi generación”.