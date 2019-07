Herido, al punto de sentirse enfermo, describe el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado lo que siente con el momento que vive Puerto Rico ante la negativa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de abandonar su puesto.

Mercado describe al primer mandatario como testarudo e inflexible, pues entiende que sabiendo que no puede gobernar más, ni tiene a donde ir, insiste en permanecer al mando del país. “Ni siquiera se puede presentar en una universidad porque no lo van a recibir, y no puede salir de la Fortaleza sin los policías que mantiene a su alrededor… Por eso hoy le pido públicamente al señor Rosselló que renuncie a la gobernación de Puerto Rico”, manifestó a El Nuevo Día el otrora actor y bailarín.

Asimismo, el afamado astrólogo afirmó: “Yo soy Puerto Rico, y este es mi grito de dolor, de angustia, en un momento tan crucial”.

Confesó que desde que empezó todo el escándalo público tras la publicación del polémico chat de Telegram de Rosselló y sus asesores, ha sentido tanta tensión que su espalda se afectó.

“Siento que estoy cargando la cruz de la amargura. Una persona como yo, tan sensible, se pueden imaginar lo que estoy sintiendo. Llevo en el alma el dolor de mi tierra y todo esto me ha afectado emocionalmente”, confesó Mercado.

A través de sus estudios en astrología, Walter asegura que pudo leer que Puerto Rico es del signo de Escorpio con ascendente en Leo. Esto según afirma, significa que “habrá personas que quieran dañar nuestra imagen. El puertorriqueño en sí es bueno, pero a veces ingenuo. Creemos en las palabras. Nos imaginamos cosas que pueden ser y no son, y sufrimos una gran decepción. Me uno a ese grupo de personas que nos sentimos decepcionados porque pusimos tanta fe, tanta esperanza, pero ahora mi fe y esperanza está donde tiene que estar: en Dios, en Cristo, en la verdad, en mi dignidad y yo sé que no nos puede fallar”.

¿Cuándo ves a Rosselló salir de la isla para que el pueblo recupere la paz?, se le preguntó.

“Lo antes posible. Será para mí una felicidad. Espero que ya según vaya terminando el mes de julio, termine la angustia. Estoy rezando a la patrona de Puerto Rico, la Virgen de la Providencia, que nos de ayuda en esto para que todos los caminos se limpien, y que Rosselló salga de Fortaleza. Que empiece un nuevo Puerto Rico porque este parto que hemos tenido en estos días ha sido bien sangriento y poderoso”.

Walter recordó que compartió con Rosselló Nevares una vez hace muchos años y vislumbró que sería el dirigente de este pueblo.

“Era muy joven y yo estaba con Carmen Jovet. Le dije: ‘Usted va a ser gobernador de Puerto Rico’, él fue muy amable conmigo y nunca más lo volví a ver. Su esposa, Beatriz Rosselló, se comunicó conmigo un día y me invitó a tomar un café con su marido, pero le di las gracias y nunca más lo vi. Yo pensaba que él tenía la posibilidad que Puerto Rico se enriqueciera, pero no con cosas políticas sino que creciera, que se levantara un nuevo Puerto Rico con una nueva actitud de EL astrólogo comentó que en la calle la gente le dice que haga algo para que regrese la calma. “Pero qué voy a hacer, sino orar porque viene un segundo Puerto Rico. Por el momento, estamos cargando la cruz de la amargura repito”.

¿Cuál de esas caras que señala el pueblo visualizas que se quedará con el poder una vez renuncie Rosselló?

“Esto que ha pasado en este momento tan amargo es una lección que nos dice que hay que despertar porque a veces nos enfocamos en el bla, bla, bla de la política y no vemos lo que pueden ofrecer estos seres humanos que están capacitados para gobernar, que pueda beneficiar al pueblo puertorriqueño. La única vez que vi a Puerto Rico unido fue cuando Vieques, pero nada comparable con lo que vi esta vez”.

Los reclamos de renuncia y protestas contra el gobernador surgen luego de que seis allegados al gobierno, incluyendo la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exadministradora de Seguros de Salud, Ángela Ávila, fueran acusadas de corrupción la semana pasada. Días después, el sábado, 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo publicó 889 páginas de un chat del gobernador en la plataforma de mensajerías Telegram en la que el mandatario, junto a su más cercano círculo de funcionarios, aparecen burlándose, mofándose, insultando, conspirando y hasta ejecutando acciones que abogados han alertado como posible comisión de delitos. El gobernador pidió públicamente excusas e insistió en permanecer en su puesto pese al reclamo generalizado solicitando su renuncia.

Recibe reconocimientos