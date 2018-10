El cantante mexicano Alejandro Fernández está causando controversia en las redes sociales luego de que apareciera un vídeo en donde se le ve tocarse varias veces la nariz, provocando especulaciones sobre la razón de su incomodidad en pleno concierto.

El momento quedó grabado cuando se ve en el escenario al cantante mexicano tratando de interpretar la canción "Ya lo sé que tú te vas", pero no logra hacerlo ya que en varias ocasiones se toca la nariz, como si algo le molestara.

Hubo un momento en que el mexicano le sonríe al público por no poder cantar ante la incomodidad en la nariz, lo que desató la euforia de sus fans.

Los hechos fueron grabados durante el concierto que Fernández ofreció el pasado sábado en la ciudad de Mexicali, en el estado norteño de Baja California.

El vídeo rápidamente se hizo viral. Algunos usuarios aseguran que el cantante de música regional mexicana se presentó en el concierto en estado inconveniente, pero otros van más allá y aseguran que estaba drogado.

Las imágenes fueron publicadas en Facebook e Instagram.

Mientras unos aseguran que su comportamiento se debió al consumo de alguna droga, otros afirmaron que solo se trató de un resfriado o una alergia.

"Consumió droga", escribió Benjamín Mora.

"Esa es la realidad de muchos artistas", indicó iamlilianagutierrez.

"Pobre, ojalá no terminé como José José, tiene una excelente voz", destacó salazar_arturomusic.

"Tomando en cuenta el clima de Mexicali, de seguir fue una alergia espantosa. Aún así canta hermoso", posteó shandylozano.

"Si están sugiriendo que el hombre está consumiendo cocaína o algún otro tipo de droga, y llegado el caso de que es cierto, aún así aplaudo la excelencia de técnica vocal y talento que tiene que ni las drogas le quitan. #sorry", precisó s_amantha_leonSi.

Para la usuaria Alma Castillo se trató de "Una simple alergia".

El cantante originario de Guadalajara, México e hijo de Vicente Fernández reaccionó al polémico vídeo.



La respuesta del "Potrillo" no fue de viva voz, pero recurrió a su cuenta de Instagram para acabar con las especulaciones sobre su presentación en Mexicali.



"Quieren hacerte pedazos porque entero le quedas grande", publicó en la red social el cantante mexicano.



Sus fans no tardaron en expresarle su apoyo y hacer oídos sordos a las críticas.



El post lleva más de 53,000 me gusta.