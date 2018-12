La actriz estadounidense Vanessa Hudgens celebró con una gran fiesta su cumpleaños número 30 y se inspiró en "The Lord of the Rings", para la temática, por eso ella y sus invitados tuvieron que disfrazarse de los míticos personajes medievales.

"He tenido la fiesta de cumpleaños más mágica. Muchas gracias a todos los que la hicieron posible", escribió la ex estrella de "High School Musical", junto a una fotografía donde presumió su vestuario vintage, donde lució un vestido rojo de manga larga y una tiara metálica.

La actriz posó muy feliz ante su bizcocho que tenía plasmado el número 30. Además de sostener con su mano derecha una copa de vino, que demostraba lo bien que la estaba pasando.

La imagen lleva más de 2 millones de me gusta.

La ex estrella de Disney fue muy cuidadosa para que no faltara ningún detalle en su fiesta, por lo que mesas, adornos y todo estuvo a tono.



Cuando llegó el momento de comer, los invitados se reunieron alrededor de cuatro largas mesas, que estaban decoradas con candelabros y platos de latón.

El sitio E! News compartió un vídeo donde se ven algunos detalles de la celebración.

"Vanessa Hudgens ha tenido una fiesta temática de The Lord of the Rings y ha sido preciosa", destaca el texto que aparece a un lado del vídeo.

Vanessa Hudgens had a Lord of The Rings-themed birthday party and it was (my) precious. pic.twitter.com/MpNWVJzxyU — E! News (@enews) 18 de diciembre de 2018

Y es que la fiesta fue planeada con tres meses de anticipación, según informa E! News, sitio especializado en celebridades.

La fiesta fue amenizada por una arpista que lució un disfraz de un elfo. El evento fue organizado por la diseñadora Melissa Strukel.

"Tenemos una tienda de campaña de 'Lawrence of Arabia' que se usó en la película original y que conseguí en el Rose Bowl Flea Market hace un par de años, y sabía que quería usarla para esta fiesta", comentó Strukel.