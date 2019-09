En los últimos días, el nombre de Verónica Castro ha vuelto ser tendencia, pero no precisamente por su trabajo, sino porque una conductor mexicano, llamado Jorge Poza, señaló que la protagonista de “La Casa de las Flores” y una presentadora llamada Yolanda Andrade, supuestamente se habían casado en Europa, en específico en Amsterdam.

Sin embargo, esta historia no fue desmentida por Andrade, por lo que ahora fue la propia Verónica quien tuvo que salir a dar la cara y aclarar las cosas, pues de acuerdo con la actriz lo que se dice sobre ella es mentira, así lo declaró en una entrevista que otorgó al programa radiofónico “Todo para la mujer”.

“¿Qué pasó? Yo creo que es una broma como las que hace siempre Yolanda. Es una boda de broma, es un momento de broma. Es todo lo que hace ella (Yolanda) y hacía sobre todo en un momento en el que no estaba a lo mejor en sus cinco sentidos”, comenzó diciendo Castro.

“Yo lo entiendo, pero ya le pedí de favor que se esté tranquila, que por favor me deje en paz porque yo estoy cansada, estoy enferma y soy mayor. Mi mamá tiene problemas. Con la pena, pero yo no me casé”, dijo tajante Verónica Castro.

Aunque la actriz y cantante reconoció que tiene una gran amistad con Andrade, desde hace 15 años, señaló que esta situación ya sobrepasó los límites y que incluso sabe con quién se casó Yolanda, pero obviamente no fue con ella.

“Me dio mucho gusto cuando me avisó que se iba a Europa a casarse. Me dijo con quién y yo no voy a decir con quién, no es mi papel ni mi lugar y yo soy una señora y quiero estar en paz. Es lo único que pido”.

Verónica Castro consideró una falta de respeto que luego de tantos años de amistad, Yolanda haya dejado entre ver que se habían casado. “Quise mucho a Yolanda, ya no la quiero y ya le dije que ya no porque se pasó de graciosa y de simpática. Ya se pasó a ser agresiva", dijo.

Y para finalizar, la protagonista de “Rosa Salvaje” apuntó: “Lo único que quise para ella siempre fue ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer y estaba en mi mano, lo hice. Y también Montse (Oliver) lo sabe. Pero ya las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso y no es el momento. Mi mamá está en cama y está viendo la televisión y está viendo esto y de verdad es bastante desagradable escucharla decir todo lo que dice. No me casé, no soy su mujer, no soy su esposa. La quise mucho, la ayudé mucho, pero eso es todo”.