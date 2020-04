View this post on Instagram

Mientras he estado en la cuarentena he tenido la oportunidad de disfrutar de varias de las alternativas en vivo que han ofrecido algunos compañeros de la industria, lo que llamamos los “live”. Buscando una mezcla de todas las cosas interesantes que he visto en esos “live”, se me ocurre que mi primer contacto con mis fanáticos de las redes sea como un “talk show” (programa de variedades). Podrán tener canciones en vivo, entrevistas, temas de la actualidad, interacción con mis seguidores, ya que en mis sueños siempre estuvo la idea de tener un programa de televisión. Por eso invito a todos a conectarse a mi Fan Page en Facebook Víctor Manuelle y en mi Instagram @victormanuelleonline para que me vean haciendo lo que me da la gana en la cuarentena como dice mi panita @badbunnypr