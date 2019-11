Tras conocer la noticia de la muerte del astrólogo Walter Mercado, el público comenzó a llamar para saber si continuará publicando el horóscopo, que durante años ha sido de los más leídos y más buscados en El Nuevo Día.

Su sobrina Ivonne Bennet, quien trabajó junto al también actor y bailarín, reveló que “mi tío dejó el horóscopo terminado hasta enero de 2020 incluyendo sus predicciones para el nuevo año. Pero para el año que vienen mis hermanas, Betty, Aida y Dannette Benet Mercado, que somos el grupo de Walter Mercado, podemos encargarnos del horóscopo diariamente con la misma calidad”.

En cuanto a otros legados que dejó el artista, Ivonne, que fue como una hija para él, comentó que “Walter siempre quiso que esta casa fuera un museo, y esa es la idea de nosotras si es que se puede, si es posible. Hay que ver, queda en una urbanización, si no, se hará otra cosa la idea es complacerlo”.

Antes de partir el astro dejó casi terminado un libro sobre su vida, y que su sobrina, con dolor pero satisfecha de haberle podido dar tanto amor a Walter, se encargará de concluir.

Ivonne compartió los últimos días con su tío quien llevaba dos semanas entre la vida y la muerte en el Hospital Auxilio Mutuo.

“Él estaba tranquilo, pero llevaba tiempo que no podía ni hablar. Él siempre fue saludable, era nuestro ejemplo a seguir. De momento es que empieza a tener problemas de salud, a deteriorarse... Me queda la satisfacción de que agotamos todos los recursos para ayudarlo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Si la salud se regalara yo le hubiera dado la mía. Deja un legado muy lindo, un ejemplo de amor y de conocimientos. Era el eterno estudiante, se la pasaba leyendo. Era una persona que hizo tanto y dio tanto a Puerto Rico que sé no lo van a olvidar. Le gustaba complacer a todo el mundo. Le alegrada compartir con todas nosotras (sus cuatro sobrinas) estaba tranquilo en términos de que se sentía acompañado hasta el final”.

Walter no dejó nada escrito sobre su velatorio y posterior entierro o cremación. No le gustaba hablar de la muerte. “Nunca habló de nada de eso, así que siempre pensamos que esa decisión la íbamos a tomar nosotras. Será un funeral clásico (será velado el martes, 5 de noviembre en la funeraria Puerto Rico Memorial) y luego será enterrado en el cementerio El Señorial que estaba en el área, cerca de su casa”.

Las sobrinas se encargarán del testamento ya que el padre de ellas, Luis Alberto Benett falleció hace unos meses. Asimismo, cuidarán de su perro Runo, al que adoptó luego de aparecerse en la puerta de su casa por varios días.

Willie Acosta, quien fue como un hermano para el astrólogo está bien afectado con la muerte del artista. “Para nosotras Willie es familia, lo queremos mucho. Todo los días ha estado en el hospital somos un equipo muy bueno, pasó muchas años con él. Para Willie ha sido bien fuerte la pérdida”, explicó Ivonne.