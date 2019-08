El actor cubano William Levy fue captado en una fiesta muy feliz y entusiasmado, haciendo un baile muy peculiar.

Uno de los invitados grabó a Levy realizando un coqueto y divertido baile. ¿La afortunada? fue nada menos que su abuelita "Chicha", quien estaba celebrando un año más de vida.

Gracias a las imágenes compartidas en las redes sociales, podemos confirmar lo que William siempre ha enfatizado sobre la relación que mantiene con sus seres queridos. El empresario ha recalcado que la familia es lo más importante para él.

En el festejo de la matriarca hubo mariachis, y al ritmo de "El Mariachi loco", William con una botella en mano, caminó hacia su abuelita para abrazarla y hacerle sensuales movimientos de cadera.

Levy lucía un atuendo cómodo y deportivo, portaba una gorra, pants y tenis. Todos los invitados estaban muy divertidos en el lugar donde se celebró el cumpleaños.

El actor, quien está por festejar su cumpleaños 38 el próximo 29 de agosto, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida.

Por una parte está por convertirse en empresario, ya que está a punto de abrir las puertas de su restaurante "Level 29" en Miami, Florida, y además, está por estrenar la película en donde fungió como protagonista, guionista y productor, "Killing Sarai".

"A mí me fascinaba el proyecto, la historia y el potencial que tenía, y fuimos tras ella, entonces ese fue el primer proyecto en el que nos concentramos mi productora y yo", dijo en entrevista para DIRECTV Latin America.

Es así como el actor ha dejado atrás los rumores que indicaban que estaba en bancarrota y que había sido rechazado laboralmente por su anterior casa televisora, por ser un actor veterano.

Levy ha declarado que ya no busca actuar en Hollywwod, más bien pretende realizar trabajos que lo enamoren, y es precisamente lo que está haciendo.