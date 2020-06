View this post on Instagram

Sip! Hoy cumplo an~os??... el mismo di´a que mi hermano fallecido con tres an~os de diferencia. ¡Que punteri´a!, ¿verdad? Le estaban celebrando su cumplean~os y a mami le dieron contracciones y... ¡a parirme!!! ¡Se ‘chavo´’ su cumplean~os! Ruben, mi hermano, siempre se quejo´: “Con~o de tantos di´as que tiene el an~o tienes que nacer el mismo di´a que yo... ahora hay que dividir la celebracio´n, los regalos...una pendeja´... me dan~aste el cumplean~os por siempre”??. Te lloro y te celebro. Me celebro y te recuerdo... Y ahora... ¿quie´n le jodio´ el cumplean~os a quie´n??? ¡Ganaste! Se que te ries, te encanta este tipo de humor... ????? ¡Lo celebrare´ por los dos... !! Aunque tu fiesta debe ser mejor... tu´ esta´s libre y envuelto en luz... y yo encerrada...bueno... ¡de la que te libraste!!! ?? (ri´ete otra vez) Te abrazo en el recuerdo... ese abrazo de despedida que no nos pudimos regalar y que te seguire´ dando en el pensamiento... ¡Feliz cumplean~os!! ???????? ????