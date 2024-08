Ackerly Cedeño busca el vestido ideal para su quinceañero

Wapa Televisión , el medio televisivo que la ha visto crecer personal y profesionalmente, al parecer, no ha escatimado para su fiesta de quince años que tendrá lugar la próxima semana. A través de las redes sociales , la producción de “Pégate al mediodía” se ha encargado de compartir con la audiencia varios detalles de la celebración.

“Yo no lo puedo creer que ya estemos a una semana de mi quinceañero y yo estoy súper emocionada. Ya yo escogí mi traje, así que tienen que estar pendientes para ver cuál fue el que escogí. Cuando llegué yo estaba nerviosa, me sentía un poquito pachosa, pero ellos me atendieron con mucho amor y estoy bien agradecida”, sostuvo Cedeño.