Basado en el cuento latinoamericano “El Cristo del mar”, mañana, 16 de febrero, finalmente, llegará a Fine Arts de Miramar el filme puertorriqueño “La niña y el mar”. Bajo la dirección de José Brocco y protagonizada por Ackerly Cedeño, la película supone un llamado a mantener la fe ante los escenarios inciertos que se presentan en la vida.

Para Brocco, quien también le dio vida al personaje de “Santiago”, la experiencia de dirigir y actuar en el mismo proyecto fue dificultosa, según expresó entrevista con El Nuevo Día. Transformarse en el papá de “Gía”, papel interpretado por Cedeño, detalló, requería un maquillaje que tardaba una hora y media en completarse.

“En el momento en que (José) el actor se estaba maquillando, (José) el director no podía estar en el set y todo el mundo estaba parado. Creo que es una de las cosas que tengo que considerar a la hora de volver a aceptar un proyecto donde tenga que actuar y dirigir”, manifestó el intérprete de 49 años.

Por lo demás, el natural de Salinas se mostró contento y agradecido por la oportunidad. Asimismo, quien comenzó su carrera actoral en el 1995 con el dramaturgo Roberto Ramos Perea en el Ateneo Puertorriqueño, reconoció la aportación del resto del elenco para que el resultado final fuera mejor de lo esperado.

Entre ellos sobresale el nombre de Cedeño, quien con tan solo 10 años, en el 2019, aceptó la encomienda de ser la figura principal del proyecto cinematográfico. La copresentadora de “Pégate al mediodía”, de Wapa Televisión, a su vez, apreció los consejos y observaciones de su papá, Melwin Cedeño, egresado del departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras (UPR-RP).

“Fue un honor, una experiencia maravillosa. También fue mi primera película y tengo que darle las gracias al director José Brocco, que me dio la confianza, a todo el elenco, a toda la producción, a mi papá, que me ayudó muchísimo. La pasé espectacular”, exclamó con el mismo entusiasmo que proyecta frente a las cámaras del Canal 4.

En esa línea, aunque se disfruta a cabalidad su faceta como presentadora y ahora como actriz, los intereses de Cedeño continúan incólumes. En el futuro, desea estudiar Ingeniería Biomédica y convertirse en una ortopeda pediátrica.

“Eso es lo que siempre he querido hacer desde chiquita, pero me fascina la actuación y si Dios me da la oportunidad, lo seguiré haciendo”, afirmó.

Brocco, por su lado, exteriorizó que contar con la también apasionada por la ciencia y el espacio fue una “sorpresa grandísima”. El director, además, la describió como una persona que “se comporta como adulta”, “responsable” y “talentosa”.

“Ella llega con todo el trabajo hecho, es muy responsable y, de verdad, fue una de las mejores experiencias poder dirigirla y es un honor que su primera película haya sido bajo mi dirección. Yo espero que esta no sea la última y sigamos trabajando (juntos) por mucho tiempo”, aseguró.

La producción, filmada en La Parguera, en Lajas y en el centro urbano de Loíza, también cuenta con la actuación de Camila Monclova, Heri Quiles, Osvaldo Ríos, Carlos Fontané, Joffre Pérez y Maddy Rivera.

El director continuó que “La niña y el mar” no solamente expone al Puerto Rico hermoso que todos conocen. Brocco agregó que también es un producto que exhibe la idiosincrasia de la isla.

“Esta película es netamente puertorriqueña, con acento boricua para que la gente se identifique y una de las cosas más importantes que tiene es que es un filme con un mensaje de unión familiar, un mensaje de lealtad, de que las esperanzas nunca se deben perder y que todo es posible en esta vida”, dijo el actor que ha participado en más de 60 obras teatrales y 15 películas.