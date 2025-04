Actor de “The Sixth Sense” y “Forrest Gump” es arrestado en California

La causa del arresto fue presunta intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada no identificada . Osment ya no se encuentra bajo custodia y aún no se han presentado cargos; el fiscal de distrito del condado de Mono está determinando si procesará el caso.

Osment, quien cumplió 37 años la semana pasada, fue nominado al Oscar a los 11 años por su papel de Cole Sear en “The Sixth Sense”. En su carrera adulta, ha aparecido en series como “What We Do In The Shadows” y “Silicon Valley”, y protagonizó el thriller psicológico “Blink Twice” en 2024, junto a Naomi Ackie, Channing Tatum, Christian Slater y Kyle MacLachlan.