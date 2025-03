Esposa de Bruce Willis celebra su aniversario de boda: “Hemos compartido momentos monumentales y devastadores”

View this post on Instagram

Bruce Willis arropado por la familia

En el festejo, también estuvo presente Emma. La familia ha jugado un papel fundamental en el apoyo que Bruce recibe durante su lucha diaria contra la demencia frontotemporal, una enfermedad que no tiene cura conocida hasta la fecha.

Heming, por su parte, ha utilizado su experiencia para crear conciencia sobre esta enfermedad y apoyar la investigación. “No existe tratamiento, por eso estoy ahí para crear conciencia, para que puedan ver que tenemos algo que ver con esto. No voy a permitir que la DFT acabe con toda nuestra familia. Bruce no querría eso”, expresó en 2024 en una entrevista para “Town and Country”.