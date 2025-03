Sin embargo, el actor, que se retiraba de su carrera debido a su lucha contra la demencia frontotemporal (FTD) , había encontrado una manera de perdurar a pesar de esta condición: Bruce Willis ya no trabaja activamente, pero su filmografía será eterna.

Actuación como superación

Porque durante sus estudios en Penns Grove High School, Willis padeció problemas de tartamudez, lo que le valió el apodo de “Buck-Buck”, tal y como se explica en ‘Bruce Willis: The Unauthorized Biography’ (1997), de John Parker.

“Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración” , indicó el propio actor según una cita textual de dicho libro. Pero con la ayuda de su profesor de teatro logró superar este problema: “Cuando asumí el rol de un personaje en una obra, perdí el balbuceo” .

Y así fue como Bruce encontró su vocación. Sin embargo, el despegue de su carrera tendría que esperar. Porque, aunque participaba en obras escolares, Willis no se planteaba un futuro profesional .

Su debut cinematográfico llegó en 1980 como extra en ‘The First Deadly Sin’, protagonizada por Frank Sinatra . Después de eso, se mudó a California para hacer más castings televisivos y en noviembre de 1984 apareció en un episodio de la serie ‘Miami Vice’ .

Una estrella que no muere fácil

La casualidad le dio un empujón más en su carrera cuando, tras viajar a Los Ángeles para audicionar para la película ‘Desperately Seeking Susan’, donde no fue elegido, lo hizo también para el papel de David Addison Jr. en la serie ‘Moonlighting’ (1985-1989), compitiendo contra 3,000 candidatos.

Así fue cómo se convirtió en un actor de comedia. Y, ya más establecido, tuvo algunos papeles cinematográficos más relevantes, en películas como ‘Blind Date’ (1987) o ‘Sunset’ (1988). Además, en 1987 lanzó el álbum ‘The Return of Bruno’, que incluyó el sencillo ‘Respect Yourself’.

Desde entonces, su filmografía, a pesar de los altibajos, fue todo un crescendo: ‘In Country’ (1989), ‘The Bonfire of the Vanities’ (1990), ‘Die Hard 2’ (1990), ‘Hudson Hawk’, ‘Death Becomes Her’ (1992), ‘Pulp Fiction’ (1994), ‘Twelve Monkeys’ (1995), ‘Le Cinquième Élément’ (1997), ‘The Jackal’ (1997), ‘Armageddon’ (1998) o ‘The Sixth Sense’ (1999) fueron algunos de sus éxitos de la década de 1990.