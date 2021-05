Al parecer, la puertorriqueña Adamari López se está tomando varios días para despejar su mente durante este fin de semana. Esto, luego de que la semana pasada, la presentadora anunciara la separación de su pareja, el coreógrafo y bailarín español Toni Costa.

En la cuenta de Instagram del programa “Hoy Día”, donde trabaja López, se publicó una foto de la puertorriqueña junto a su hija Alaïa, de seis años, posando frente a la piscina de lo que luce como un hotel. El calce de la foto indica que ambas se encontraban en el estado de Utah.

“@adamarilopez y @alaia se fueron de excursión este fin de semana en Utah 🥰⛰ ¡Qué divertido!”, escribieron en el mensaje.

El pasado jueves, la actriz reveló que estaba separada de Costa, con quien comparte la crianza de su hija. López indicó en un mensaje grabado que ambos buscaron ayuda profesional para manejar la situación.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracterizan prefiero que la escuchen de mí”, habló la artista sobre su relación de casi diez años con el español. “Llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido revaluar la relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, confesó la actriz.

De la misma forma, Costa también se expresó sobre la situación a través de las redes sociales. El bailarín afirmó que “estamos temporalmente separados” y que “seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”.

“Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad. Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional. Gracias por tanto, los quiero. Tony”, escribió.

La relación entre ambas figuras comenzó en 2011 durante el programa de baile “Mira quien baila”, de Univisión, donde la puertorriqueña ganó la competencia. La pareja se comprometió en mayo del 2014 en uno de los hoteles en Punta Caná en la República Dominicana. Sin embargo, la pareja nunca se ha casado y los planes de boda quedaron en suspenso.