Ayer sábado, la cantante inglesa Adele obtuvo su primer premio Emmy, lo que le coloca a una victoria del premio Tony para alcanzar el codiciado EGOT, nombre que recoge a los ganadores de los premios más importantes en el mundo del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La cantante de 34 años, obtuvo el Emmy dentro de la categoría “Especial de variedades (pregrabado)” por su programa “Adele: One Night Only”. A lo que se suma a sus victorias pasadas de 18 premios Grammy a lo largo de su exitosa carrera y al Oscar del 2013 dentro de la categoría de “Mejor canción”, por el tema “Skyfall”.

“Adele: One Night Only” se filmó en el Observatorio Griffith de Los Ángeles y, y fue su primera presentación en vivo en seis años. El especial, que se emitió por CBS en noviembre de 2021, incluyó varios de los éxitos de Adele, incluyendo “Rolling in the Deep” y “Someone Like You”, y estrenó algunas de las canciones de su álbum más reciente, “30″.

La cantante no estuvo en el acto para recoger su premio, ya que actualmente se encuentra trabajando en la renovación de su espectáculo fijo en Las Vegas, que se espera que estrene en noviembre de este año y esté en cartelera hasta marzo de 2023.

Otros aspirantes al EGOT

De la misma forma, en la ceremonia de los Emmy otros tres músicos también podrían alcanzar el EGOT en caso de que ganaran un Tony, incluyendo a Eminem, Paul McCartney y Ringo Starr.

Por un lado, Eminem, de 49 años, ganó el premio al “Mejor especial de variedades (en vivo)” por su aparición en el espectáculo del Half Time del Super Bowl de este año, mientras que McCartney, de 80 años, y Starr, de 82, recibieron un Emmy en la categoría de “Documental/no ficción” por sus roles como productores del documental “The Beatles: Get Back”.

Hasta la fecha, 17 personas alcanzado el codiciado EGOT: Richard Rodgers (1962), Helen Hayes (1977), Rita Moreno (1977), John Gielgud (1991), Audrey Hepburn (1994), Marvin Hamlisch (1995), Jonathan Tunick ( 1997), Mel Brooks (2001), Mike Nichols (2001), Whoopi Goldberg (2002), Scott Rudin (2012), Robert López (2014), Andrew Lloyd Webber (2018), Tim Rice (2018), John Legend (2018), Alan Menken (2020) y Jennifer Hudson (2022).

En el caso del dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, en caso de que ganara un premio Oscar, lograría el PEGOT, ya que el actor ganó también un premio Pulitzer en 2016.