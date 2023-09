La Miss Universe Puerto Rico 2004, Alba Reyes, atraviesa momentos difíciles por un pleito legal con el padre de su hijo de un año, Noah Ryan. Esta tarde, sin embargo, la modelo y empresaria, quiso honrar la memoria de su madre, Elena Santos Agosto, quien hoy cumpliría 67 años, con un emotivo escrito en las redes sociales.

“Happy Birthday Mami! Hoy serían 67 años. Hace dos años, un día como hoy, escuché los latidos del corazón de Noah por primera vez, supe que no era coincidencia. No sabes cuánto he deseado en estos últimos dos años, sobre todo con todo lo que he vivido, poder sencillamente regresar a casa y estar a tu lado. No tengo duda todo sería muy distinto contigo aquí”, comenzó la ganadora del premio especial Miss Fotogénica en Miss Universe 2004.

En su escrito, que, además, tiene una fotografía donde ella y su mamá lucen sonrientes, Reyes añadió que Santos Agosto sería “la abuelita más feliz del mundo”. “Te extraño demasiado”, incluyó.

El pasado mes de marzo, la beldad radicó una demanda por pensión alimentaria contra el padre de su pequeño donde solicitó que se reconociera el apartamento en que vivía desde que la criatura nació como su hogar seguro. “Sin embargo, lo que ha sucedido a continuación es una burla al sistema judicial y un fracaso de la justicia”, denunció en Facebook.

“La otra parte en este pleito, cuya identidad me reservo porque no es mi intención causar daño a nadie, para evitar que se otorgara el hogar seguro, recurrió a un acto claramente fraudulento. El dueño del apartamento realizó una venta a un tercero para así poder alegar que el apartamento ya no le pertenece. Dicha venta la hacen dos semanas después de que se radicó la demanda de alimentos. Pero aquí está la parte interesante, el dueño le vende el apartamento a una corporación que fue creada un solo día antes de la venta, y cuyo único accionista es el mismo dueño del apartamento”, expuso en la publicación.

De igual manera, el pasado jueves, en entrevista con El Nuevo Día, la dueña de una boutique digital conversó sobre los próximos pasos a seguir en el pleito legal.

“Tengo que pensar que sí va a pasar algo porque es el único recurso que tengo disponible ahora mismo y sí, creo, honestamente, con convicción, que aquí hubo un error en derecho. Y más aún, permitir que algo así suceda, sería permitir que una acción fraudulenta sea validada en los tribunales por encima de la protección que merece un niño de su hogar seguro”, dijo en entrevista telefónica.

Reyes espera el proceso termine en el Tribunal Supremo y con el hogar seguro para su primogénito.