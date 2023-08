Luego de que el pasado 24 de agosto la Miss Universe Puerto Rico 2004 Alba Reyes diera a conocer que había demandado al padre de su hijo, Noah Ryan, para solicitar pensión alimentaria, la beldad conversó con El Nuevo Día sobre los próximos pasos a seguir en el pleito legal.

“Tengo que pensar que sí va a pasar algo porque es el único recurso que tengo disponible ahora mismo y sí, creo, honestamente, con convicción, que aquí hubo un error en derecho. Y más aún, permitir que algo así suceda, sería permitir que una acción fraudulenta sea validada en los tribunales por encima de la protección que merece un niño de su hogar seguro”, dijo en entrevista telefónica.

La también empresaria y abogada agregó que, aunque a su juicio el sistema judicial de Puerto Rico tiene fallas, prefiere apostar en que alguien está dispuesto a hacer lo correcto. Al final, enfatizó, lo único que desea es que se haga justicia.

Desde el nacimiento de su primogénito, en abril de 2022, Reyes se ha dedicado a trabajar en su tienda digital y, recientemente, cubrió unas vacaciones en el programa de TeleOnce “El poder del pueblo”. Aun así, quien ostentó el premio de Miss Fotogénica en Miss Universe 2004, no piensa claudicar en el proceso legal, cuyos costos, asegura, ascienden los miles de dólares.

“Todos mis ahorros se fueron, el dinero que he hecho con la tienda se ha ido, el dinero que hice trabajando las tres semanas que estuve cubriendo vacaciones en ‘El poder del pueblo’ (de TeleOnce), se fue. O sea, yo estoy endeudada”, detalló mientras subrayaba que no pretende que el tema principal, el hogar seguro de su hijo, se desvíe.

En la demanda, sometida el pasado mes de marzo, la desesperada madre solicitó que se reconociera el apartamento en que vivía desde que la criatura nació como su hogar seguro. “Sin embargo, lo que ha sucedido a continuación es una burla al sistema judicial y un fracaso de la justicia”, denunció en Facebook.

“La otra parte en este pleito, cuya identidad me reservo porque no es mi intención causar daño a nadie, para evitar que se otorgara el hogar seguro, recurrió a un acto claramente fraudulento. El dueño del apartamento realizó una venta a un tercero para así poder alegar que el apartamento ya no le pertenece. Dicha venta la hacen dos semanas después de que se radicó la demanda de alimentos. Pero aquí está la parte interesante, el dueño le vende el apartamento a una corporación que fue creada un solo día antes de la venta, y cuyo único accionista es el mismo dueño del apartamento”, expuso en la publicación.

Desde entonces, Reyes aseguró que vive “una pesadilla”, que espera termine en el Tribunal Supremo y con el hogar seguro para su primogénito.